Auf Joyn ansehen 1. FC Köln: Said El Mala? Pierre Littbarski platzt der Kragen Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Der FC Schalke muss in Halle nachsitzen, gewinnt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals jedoch nach Verlängerung mit 5:2.

Schalke 04 hat seine Pflichtaufgabe im Nachsitzen erfüllt und die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Beim Regionalligisten Hallescher FC gewann der Bundesliga-Aufsteiger nach Rückstand noch mit 5:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung. Moussa Sylla (98.), Junior Adamu (105.+1) und Edin Dzeko (117.) erzielten in der Verlängerung die Tore. Niclas Stierlin (90.+1) und Vin Kastull (45.) trafen für Halle, Altstar Dzeko (81.) per Foulelfmeter und Dejan Ljubicic (62.) waren ebenfalls für Schalke erfolgreich. Halle schied zum vierten Mal nacheinander bereits in der ersten Runde aus. Die zweite Runde erreichten die Hallenser zuletzt 2016. Schalke-Trainer Miron Muslic hatte vor der Partie betont, seine Mannschaft sei "absolut klar und fokussiert auf die Aufgabe in Halle".

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Rugby Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Rugby Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 22:00 • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 22:00 • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

DFB-Pokal: Schalke kann Dominanz zunächst nicht nutzen Wie erwartet hatten die Königsblauen viel Ballbesitz und bestimmten das Spiel. Allerdings leisteten sie sich immer wieder Ungenauigkeiten im Passspiel. In der 14. Minute ging erstmals lautstarker Jubel durch das Leuna-Chemie-Stadion, gefolgt von der Tormusik. Die 14.000 Zuschauer glaubten, der bei RB Leipzig ausgebildete Fabrice Hartmann habe per Freistoß getroffen – doch der Ball landete lediglich im Außennetz. DFB-Pokal: VfL Wolfsburg und 1. FC Köln duseln sich weiter - Hamburger SV souverän

Bundesliga: FC Bayern gegen VfB Stuttgart live in SAT.1 und auf Joyn Die Gastgeber zeigten sich anschließend deutlich verbessert. Von einem Drei-Klassen-Unterschied war kaum etwas zu erkennen, Halle hielt mutig dagegen und setzte immer wieder eigene Akzente. Kurz vor der Pause rettete Halles Torwart Luca Bendel (36.) seine Mannschaft vor dem Rückstand. Einen Schuss von Sylla aus kurzer Distanz klärte er auf der Linie. Stattdessen waren es anschließend tatsächlich die Hallenser, die in Führung gingen. Nach einer Ecke bekamen die Schalker den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Niclas Stierlin köpfte ihn in Richtung Kastull, der kompromisslos vollendete.

DFB-Pokal: Schalke nach Last-Minute-Schock souverän Die Schalker kamen mit Wut im Bauch aus der Kabine. Zwar übernahmen die Gäste in der zweiten Hälfte zunehmend die Kontrolle, klare Torchancen blieben zunächst jedoch aus. Dann fand der eingewechselte Junior Adamu mit einem Traumpass Adil Aouchiche. Dessen Querpass in die Mitte verwertete Ljubicic zum Ausgleich. Anschließend brachte Schalke mit Dzeko und Robin Gosens, der damit erstmals für S04 auflief, weitere prominente Verstärkung. Friedrich Merz und Altkanzler bei BVB gegen FC Bayern im Stadion Der Bosnier Dzeko war es schließlich, der den Bundesligisten in Führung brachte. Nach einem Foul von Kastull an Sylla behielt der Routinier die Nerven vom Elfmeterpunkt. Halle kam mit einem Last-Minute-Treffer zurück, jedoch spielte Schalke in der Verlängerung seine Erfahrung aus und siegte letztlich verdient mit 5:2.

- Anzeige -

- Anzeige -