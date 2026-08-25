Die Champions League geht in ihre 35. Saison und wird am 27. August in Monaco ausgelost. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der "Königsklasse".

Zum dritten Mal wird die Champions League im "neuen" Modus mit 36 Teams und einer großen Tabelle in der Ligaphase stattfinden.

29 dieser Teams haben sich über ihre Platzierung in den nationalen Ligen qualifiziert. Die weiteren sieben Plätze werden aktuell in der dritten Runde der Qualifikation ausgespielt.

Aus Deutschland werden der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart sowie RB Leipzig an den Start gehen. In der Qualifikation ist kein deutsches Team vertreten.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der Gruppenphase.