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Champions League: Auslosung der Ligaphase - alle Infos zur Ausgangslage für den FC Bayern, BVB, RB Leipzig und Stuttgart

Aktualisiert:

von ran.de

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Trent Alexander-Arnold: Keinen Bock auf Fans?

Videoclip • 01:17 Min

Die Champions League geht in ihre 35. Saison und wird am 27. August in Monaco ausgelost. ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der "Königsklasse".

Zum dritten Mal wird die Champions League im "neuen" Modus mit 36 Teams und einer großen Tabelle in der Ligaphase stattfinden.

29 dieser Teams haben sich über ihre Platzierung in den nationalen Ligen qualifiziert. Die weiteren sieben Plätze werden aktuell in der dritten Runde der Qualifikation ausgespielt.

Aus Deutschland werden der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart sowie RB Leipzig an den Start gehen. In der Qualifikation ist kein deutsches Team vertreten.

ran gibt alle wichtigen Informationen zur Auslosung der Gruppenphase.

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Wann findet die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League statt?

Nach dem letzten Qualifikationsspiel, welches am 26. August stattfinden wird, wird die Ligaphase der Champions League am 27. August um 18 Uhr ausgelost.

Champions League: Wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der Champions League wird im Grimaldi Forum in Monaco stattfinden.

Champions League: Wer überträgt die Auslosung der Ligaphase?

In Deutschland wird die Auslosung der Champions League live von Sky übertragen.

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Diese Teams sind bereits fest für die Champions League qualifiziert:

Diese Teams sind noch in der Qualifikationsrunde:

  • AEK Athen

  • FK Bodö/Glimt

  • NK Celje

  • Celtic Glasgow

  • Fenerbahce SK

  • Dinamo Zagreb

  • Hapoel Beer Sheva

  • Linzer ASK

  • Levski Sofia

  • Olympique Lyon

  • NEC Nijmegen

  • Slovan Bratislava

  • Sabah FK Masazir

  • Viking Stavanger

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