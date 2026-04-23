Hackentor in der 120. Minute: VfB nach Thriller im Pokalfinale

Große Freude beim VfB Stuttgart: Das Team von Sebastian Hoeneß erreicht nach einer umkämpften Partie gegen den SC Freiburg das Pokalfinale.

Der VfB Stuttgart ist im DFB-Pokal nach einer Willensleistung nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann einen Halbfinal-Krimi gegen den SC Freiburg dank eines späten Treffers von Tiago Tomás (119.) mit 2:1 (0:1) nach Verlängerung und folgte dem FC Bayern ins Endspiel von Berlin. Am 23. Mai kann der VfB im Olympiastadion eine erneut starke Saison mit einem Titel vergolden.

Deniz Undav (70.) und der kurz zuvor eingewechselte Tomás drehten die umkämpfte Partie für die Stuttgarter, die zudem in der Liga noch um den direkten Einzug in die Champions League spielen.

Freiburg, das durch Maximilian Eggestein (28.) in Führung gegangen war, verpasste derweil die erste von zwei Titelchancen. In den kommenden Wochen (30. April und 7. Mai) spielt der Sport-Club gegen Sporting Braga noch um ein Endspielticket in der Europa League.

Die Bayern waren am Mittwoch mit einem 2:0 bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin eingezogen und treffen nun zum dritten Mal im Pokal-Endspiel auf den VfB. Sowohl 1986 als auch 2013 sicherten sich die Münchner den Titel.

In Stuttgart war die Sehnsucht nach Berlin nicht einmal ein Jahr nach dem umjubelten Triumph gegen Arminia Bielefeld schon wieder riesig gewesen. Die Mannschaft habe "Blut geleckt", betonte Hoeneß: "Den Pokal in die Luft zu heben, war grandios. Das wollen wir wieder haben." Doch auch Freiburg lechzte nach dem Finale. Man wolle den "Flow" der vergangenen Wochen "mitnehmen", sagte Vincenzo Grifo.