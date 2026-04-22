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DFB-Pokal Stimmen: "Finale ist ein riesiges Geschenk für den Verein"
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ran Fußball
FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple?
Videoclip • 04:36 Min
Während Manuel Neuer sich auf die Rückkehr nach Berlin freut, macht Trainer Vincent Kompany eine Ansage zum Finale. Leverkusen Kapitän Robert Andrich räumt ein, dass der FC Bayern besser war. Die Stimmen zum Halbfinale des DFB-Pokals.
Der FC Bayern steht erstmals seit 2020 wieder im Finale des DFB-Pokals.
Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit 2:0 gegen Bayer Leverkusen durch und zog ins Endspiel in Berlin ein.
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"Ich habe Berlin vermisst", erklärte Torwart Manuel Neuer nach Abpfiff im "ZDF".
ran hat die Stimmen zum Sieg des FC Bayern in Leverkusen.
Stimmen FC Bayern:
Vincent Kompany (Sky): "Es war eine fast perfekte erste Halbzeit, wo nur ein weiteres Tor fehlt. Dann war es eine schwierige zweite Halbzeit im Ballbesitz, Leverkusen ist viel besser ins Spiel gekommen. Dann mussten wir einige Male tief verteidigen, das haben wir sehr gut gemacht. Das Pokalfinale ist immer ein riesiges Geschenk für den Verein, die Fans freuen sich. Wir haben das Finale erreicht, jetzt wollen wir es natürlich auch gewinnen."
Manuel Neuer (ZDF): "Also ich habe Berlin auf jeden Fall vermisst. Es waren immer herausragende Spiele dort und es ist ein besonderer Tag für den ganzen Verein und wir freuen uns, dass wir im DFB-Pokalfinale dabei sind und dort spielen werden."
Harry Kane (ZDF): "Ich bin super happy. Das war eine Top-Leistung von uns, wir hätten nur mehr Tore machen müssen - so haben wir Leverkusen im Spiel gelassen. Die letzten zehn Minuten waren wir dann ein bisschen nervös."
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Stimmen Leverkusen:
Kasper Hjulmand (Sky): "Das ist eine Top-Mannschaft. Wir hatten einige Ballverluste, fünf, sechs Situationen haben wir nicht gut ausgespielt. In der zweiten Halbzeit war der Druck von Bayern etwas weniger, wir sind besser ins Spiel gekommen. Mark Flekken hat uns im Spiel gehalten. In den letzten 20 Minuten wurde es etwas besser und enger, aber wir hatten nur zwei richtig gute Abschlüsse."
Robert Andrich (DAZN): "In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass es nur 1:0 steht. Wenn du dann bis zur 75. Minute einen machst, ist wieder alles drin. Wenn du so eine schlechte erste Halbzeit spielst, musst du das Positive daraus ziehen, dass es nur 1:0 stand. Und wenn du dann triffst, bist du wieder im Spiel. Aber insgesamt müssen wir ehrlich sein, Bayern war die bessere Mannschaft.“
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