DFB-Pokal Stimmen: "Finale ist ein riesiges Geschenk für den Verein"

ran Fußball FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple? Videoclip • 04:36 Min Link kopieren Teilen

Während Manuel Neuer sich auf die Rückkehr nach Berlin freut, macht Trainer Vincent Kompany eine Ansage zum Finale. Leverkusen Kapitän Robert Andrich räumt ein, dass der FC Bayern besser war. Die Stimmen zum Halbfinale des DFB-Pokals.

Stimmen FC Bayern: Vincent Kompany (Sky): "Es war eine fast perfekte erste Halbzeit, wo nur ein weiteres Tor fehlt. Dann war es eine schwierige zweite Halbzeit im Ballbesitz, Leverkusen ist viel besser ins Spiel gekommen. Dann mussten wir einige Male tief verteidigen, das haben wir sehr gut gemacht. Das Pokalfinale ist immer ein riesiges Geschenk für den Verein, die Fans freuen sich. Wir haben das Finale erreicht, jetzt wollen wir es natürlich auch gewinnen." Manuel Neuer (ZDF): "Also ich habe Berlin auf jeden Fall vermisst. Es waren immer herausragende Spiele dort und es ist ein besonderer Tag für den ganzen Verein und wir freuen uns, dass wir im DFB-Pokalfinale dabei sind und dort spielen werden." Harry Kane (ZDF): "Ich bin super happy. Das war eine Top-Leistung von uns, wir hätten nur mehr Tore machen müssen - so haben wir Leverkusen im Spiel gelassen. Die letzten zehn Minuten waren wir dann ein bisschen nervös."

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