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HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund - 1. Runde im DFB-Pokal live im Free-TV, Livestream und Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

Supercup: Kovač trotz Niederlage mit Leistung des BVB zufrieden

Videoclip • 04:00 Min

Am Dienstag, 1. September 2026, um 20:45 Uhr trifft Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Oberligisten HEBC Hamburg. Die Partie ist live im Pay- sowie im Free-TV zu sehen. Alle Informationen hier.

Für Borussia Dortmund beginnt die Saison mit einem straffen Programm und gleich zwei Duellen mit Hamburg. Zunächst empfängt der BVB zum Bundesliga-Auftakt den HSV. Nur wenige Tage später führt der Pokal die "Schwarz-Gelben" ins Volksparkstadion, wo mit HEBC ein Gegner aus der Oberliga wartet.

Alles andere als ein Dortmunder Sieg wäre eine Sensation. Zumal die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nach holprigem Vorbereitungsstart zuletzt in einer ziemlich guten Verfassung war.

Beim englischen Meister FC Arsenal gelang dem BVB ein beeindruckendes 3:2. Die Tore verteilten sich dabei auf eine auffällig junge Dortmunder Generation: Konstantinos Karetsas und Samuele Inacio sind jeweils 18 Jahre alt, Joane Gadou ist 19. Für Star-Neuzugang Karetsas war es zugleich der erste Treffer für den BVB.

Beim anschließenden 2:2 gegen die AS Rom überzeugte weniger das Ergebnis als die Reaktion auf den Spielverlauf. Dortmund geriet schnell mit zwei Toren in Rückstand und kam trotzdem noch zurück. Ein kleiner Beleg dafür, dass die Mannschaft kurz vor dem Saisonstart auch mental bereits auf Betriebstemperatur kommt.

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DFB-Pokal - 1. Runde: HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund - Wann und wo findet das Spiel statt?

  • Datum: Dienstag, 1. September 2026

  • Anstoß: 20:45 Uhr

  • Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

DFB-Pokal live im Free- und Pay-TV: Wo kann ich HEBC Hamburg vs. BVB sehen?

RTL überträgt die Partie HEBC Hamburg gegen Borussia Dortmund am 1. September ab 20:45 Uhr live im Free-TV.

Außerdem ist das Spiel wie alle DFB-Pokalspiele live auf Sky, Sky Go und WOW zu sehen. Dafür wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Ein kostenloser Stream ist bei diesen Spiel nicht verfügbar.

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DFB-Pokal im Liveticker: Wo werde ich informiert, wenn ich HEBC Hamburg vs. BVB nicht sehen kann?

Im Liveticker auf ran seid ihr vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff bestens informiert.

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