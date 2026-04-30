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VfB Stuttgart sorgt für Ticket-Panne! 160.000 Anfragen für Pokalfinale gegen FC Bayern verursachen Chaos
Aktualisiert:von Mike Stiefelhagen
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Videoclip • 01:58 Min
Beim VfB Stuttgart herrscht vor der Ticket-Vergabe fürs Pokalfinale große Unruhe. Mehr als 160.000 Fans hoffen auf Karten. Doch eine Panne im Shop sorgt für Verwirrung.
Riesenansturm, technische Panne, lange Wartezeit: Beim VfB Stuttgart sorgt die Ticketvergabe für das Finale des DFB-Pokals am 23. Mai (ab 20 Uhr im Joyn-Livestream) gegen den FC Bayern für Unruhe.
Mehr als 160.000 Anfragen sind eingegangen. Bei nur rund 24.000 Karten für die VfB-Fans.
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen
DFB-Pokal: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart - wie komme ich an Tickets für das Finale?
Mehrere Fans auf "X" berichteten, dass ihre Bestellanträge plötzlich nicht mehr sichtbar gewesen seien.
Andere Anhänger konnten offenbar bereits vor der offiziellen Benachrichtigung erkennen, ob sie bei der Verlosung Glück hatten.
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VfB im Pokalfinale: 160.000 Anfragen bei 24.000 Tickets
Der VfB bestätigte laut "ZVW" ein technisches Problem. Demnach konnten Fans, denen bereits am Morgen ein Ticket zugelost worden war, ihre Karten kurzzeitig im Shop sehen.
Der Fehler sei noch am Vormittag behoben worden, eine Wiederholung der Auslosung ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Die Fans sollen per Mail über Zu- oder Absagen informiert werden. Die Plätze der Stuttgarter Fans befinden sich in diesem Jahr in der Kurve am Marathontor des Berliner Olympiastadions.
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Stuttgart auf Mission Titelverteidigung
Die Bewerbungsphase lief von Freitag, 24. April, 9 Uhr, bis Montag, 27. April, 23.59 Uhr. Bewerben konnten sich unter anderem Mitglieder und Dauerkarteninhaber, jeweils auf bis zu zwei Tickets.
Die Vergabe erfolgt laut Klub per softwaregestütztem Losverfahren. Der Zeitpunkt der Bewerbung spielte dabei keine Rolle. Angeboten wurden für Mitglieder und Dauerkarteninhaber die Kategorien 2 und 3 für 150 beziehungsweise 85 Euro pro Karte.
Für viele Fans dürfte das Zittern aber selbst nach der ersten Vergabe noch nicht ganz vorbei sein. Wer eine Zusage erhält, muss seine Reservierung bis einschließlich Montag, 4. Mai, bestätigen. Nicht abgerufene Karten sollen anschließend unter den Absagen nachverlost werden.
Der Run auf die Berlin-Tickets unterstreicht die Euphorie rund um den VfB. Die Stuttgarter stehen zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale und haben nach dem Triumph im vergangenen Jahr die Chance auf die Titelverteidigung.
Kurios: "SWR-Sommerfestival" durchkreuzt Fan-Pläne
Für Fans ohne Ticket gibt es allerdings einen weiteren Dämpfer:
Ein zentrales Public Viewing in Stuttgart wird es nach Angaben eines Vereinssprechers gegenüber der dpa nicht geben.
Im Vorjahr hatten noch rund 35.000 Menschen den Pokalsieg gegen Arminia Bielefeld auf dem Schlossplatz verfolgt.
Diesmal ist der Platz wegen des "SWR-Sommerfestivals" nicht verfügbar, auch Alternativen wie der Cannstatter Wasen sollen keine Option sein.
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