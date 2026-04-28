ran Fußball Bundesliga Steph Curry und LFC-Legende! So kam Aaron Danks zum FC Bayern Videoclip • 01:58 Min Link kopieren Teilen

Beim VfB Stuttgart herrscht vor der Ticket-Vergabe fürs Pokalfinale große Unruhe. Mehr als 160.000 Fans hoffen auf Karten. Doch eine Panne im Shop sorgt für Verwirrung.

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VfB im Pokalfinale: 160.000 Anfragen bei 24.000 Tickets Der VfB bestätigte laut "ZVW" ein technisches Problem. Demnach konnten Fans, denen bereits am Morgen ein Ticket zugelost worden war, ihre Karten kurzzeitig im Shop sehen. Der Fehler sei noch am Vormittag behoben worden, eine Wiederholung der Auslosung ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Die Fans sollen per Mail über Zu- oder Absagen informiert werden. Die Plätze der Stuttgarter Fans befinden sich in diesem Jahr in der Kurve am Marathontor des Berliner Olympiastadions.

Stuttgart auf Mission Titelverteidigung Die Bewerbungsphase lief von Freitag, 24. April, 9 Uhr, bis Montag, 27. April, 23.59 Uhr. Bewerben konnten sich unter anderem Mitglieder und Dauerkarteninhaber, jeweils auf bis zu zwei Tickets. Die Vergabe erfolgt laut Klub per softwaregestütztem Losverfahren. Der Zeitpunkt der Bewerbung spielte dabei keine Rolle. Angeboten wurden für Mitglieder und Dauerkarteninhaber die Kategorien 2 und 3 für 150 beziehungsweise 85 Euro pro Karte. Für viele Fans dürfte das Zittern aber selbst nach der ersten Vergabe noch nicht ganz vorbei sein. Wer eine Zusage erhält, muss seine Reservierung bis einschließlich Montag, 4. Mai, bestätigen. Nicht abgerufene Karten sollen anschließend unter den Absagen nachverlost werden. Der Run auf die Berlin-Tickets unterstreicht die Euphorie rund um den VfB. Die Stuttgarter stehen zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale und haben nach dem Triumph im vergangenen Jahr die Chance auf die Titelverteidigung.

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