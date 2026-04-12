Niederlande: Ex-Bundesliga-Star Lewis Holtby erleidet fiese Risswunde

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Im Abstiegskampf mit seinem niederländischen Klub NAC Breda hat sich der frühere Bundesliga-Star Lewis Holtby eine fiese Verletzung zugezogen.

Das sieht richtig übel aus bei Lewis Holtby! Der frühere Bundesliga-Star hat sich beim 1:1 seines niederländischen Klubs NAC Breda gegen Fortuna Sittard eine fiese Risswunde am linken Bein zugezogen. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen den HSV mit deutlichem Zeichen im Kampf um die Königsklasse Passiert war das Ganze gegen Ende der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf mit Justin Hubner. Der 22-Jährige trat Holtby knapp oberhalb des Knöchels und verletzte den Routinier.

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TV-Kamera fängt Holtby-Verletzung ein - Verursacher Hubner entschuldigt sich Da beim heftigen Zusammenprall der Stutzen des 35-jährigen Holtby nach unten rutschte, sah man anschließend im TV das ganze Ausmaß der Verletzung. Die TV-Kameras fangen die tiefe Fleischwunde ein. Nachdem er auf dem Rasen behandelt wurde, konnte Holtby zumindest selbstständig vom Platz humpeln, für ihn kam Mohamed Nassoh. Später zeigte Holtby in seiner Instagram-Story die verbundene Wunde und konnte schon leichte Entwarnung geben. "Ein paar Stiche und Eis. Ich bin bald zurück, danke für eure Nachrichten", schrieb der Mittelfeldspieler.

Bild: instagram/lewis.holtby.8

Auch Gegenspieler Hubner, der die Verletzung verursachte, meldete sich bei Holtby. "Mein Freund, ich hoffe, dein Bein ist okay. Es war nie meine Absicht, dich so zu treffen", schrieb er dem Deutschen per Direktnachricht auf Instagram. Im Sommer 2025 wechselte Holtby von Holstein Kiel in die Niederlande und kämpft nun mit NAC Breda um den Klassenerhalt in der Eredivisie. In Deutschland spielte er zuvor unter anderem für den HSV, Schalke und Mainz.

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