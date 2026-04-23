ran Fußball Leicester City: 85-Millionen-Trainingszentrum für 3. Liga Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

In den Niederlanden könnte es aufgrund des komplizierten Aufstiegssystems zu einer gewollten Niederlage kommen - zumindest in der Theorie.

Der FC Den Bosch steckt in einer kniffligen Situation im Rennen um den Aufstieg. Das komplizierte System, um von der Keuken Kampioen Divisie in die Eredivisie zu gelangen, sorgt dafür, dass eine Niederlage mehr helfen könnte als ein Sieg. Das Aufstiegssystem sieht es vor, dass die Saison in vier Abschnitte, sogenannte Perioden, unterteilt wird. Der Erst- und Zweitplatzierte der Gesamttabelle steigen direkt auf. Die Sieger der Perioden-Tabellen kommen automatisch in die Aufstiegs-Playoffs. Die weiteren Playoffplätze werden von den bestplatzierten Teams der Gesamttabelle aufgefüllt. Alle Teilnehmer spielen dann den dritten Aufsteiger aus.

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Nachwuchsteams machen die Situation unübersichtlicher Noch komplizierter wird es durch die Zweitvertretungen, die nicht aufstiegsberechtigt sind. Aktuell steht "Jong-PSV" auf einem dieser Plätze. Für Den Bosch geht es am Freitag gegen Tabellenführer ADO Den Haag. Den Haag liegt in der aktuellen Periode vor Vitesse Arnheim, die diese für eine Playoff-Teilnahme gewinnen müsste. Bleibt Den Haag vor Arnheim, würde ein zusätzlicher Playoff-Platz an das bestplatzierte Team gehen. Das sind aktuell die Boschenaren. Verlieren sie also gegen Den Haag, wird der Perioden-Sieg für Arnheim unmöglich. Den Bosch würde so weiterhin an den Playoffs teilnehmen können und die Chance für einen Aufstieg am Leben erhalten.

Mehr Brisanz durch Punktabzüge In der aktuellen Saison kommt durch den Punktabzug für Arnheim noch weitere Brisanz in die Konstellation. Ursprünglich wurde der Traditionsklub aufgrund von finanziellen Problemen vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Mit einem Abzug von zwölf Punkten durften sie allerdings doch am Ligabetrieb teilnehmen. Durch die starken Leistungen in der letzten Periode könnte sie sich nun trotz des Punktabzugs noch überraschend im Aufstiegsrennen mitmischen.

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