Freiburger-Quartett-Comeback: Julian Schuste kann im Europa-League-Halbfinale wieder auf seine Leistungsbringer setzten.

Der SC Freiburg kann im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga am Donnerstag (21.00 Uhr, RTL) wieder auf die zuletzt geschonten Leistungsträger Matthias Ginter, Johan Manzambi und Yuito Suzuki zurückgreifen. Zudem sei auch Jordy Makengo nach der verordneten Pause in der Bundesliga-Partie bei Borussia Dortmund (0:4) am Wochenende wieder voll einsatzbereit, bestätigte Trainer Julian Schuster am Mittwochabend in Braga.

"Es hat allen sicherlich gut getan, diese Tage zu haben, um sich entsprechend zu erholen", sagte Schuster, "wir können mit ihnen voll planen." Die Belastungssteuerung ist in der vierten Englischen Woche hintereinander ein großes Thema für den Coach, dessen Vorfreude auf die Partie in Braga von dem straffen Programm jedoch keinesfalls getrübt ist: "Wenn man das Stadion zum ersten Mal sieht, fängt es direkt an zu kribbeln", sagte der 41-Jährige, "wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir dieses Spiel bestreiten dürfen."

Nervosität spüre er bei seinen Profis trotz der historischen Chance für den Sport-Club, erstmals in ein Finale in einem europäischen Wettbewerb einzuziehen, jedoch nicht. Vielmehr nehme er einen "klaren Fokus auf die Aufgabe" wahr: "Es ist unser Anspruch, an unsere Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen." Leicht werde es der Gegner aus Braga dem Sport-Club jedoch nicht machen, ist Schuster überzeugt: "Sie haben unglaublich viele Facetten, vor allem mit dem Ball."

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