Warum war das Team des Schweizers Sandro Schärer beim Champions-League-Kracher in Paris ausschließlich mit Spaniern besetzt? "Ich verstehe es nicht", sagt der frühere Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier im Gespräch mit ran.

Der FC Bayern hat das spektakuläre Hinspiel des Halbfinales der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 4:5 verloren. Schiedsrichter Sandro Schärer hatte das wilde Spiel trotz einiger kniffliger Szenen im Griff.

Auch wenn die Regelauslegung vor dem durch Alphonso Davies verursachten Handelfmeter wieder einmal für Diskussionen sorgt, zeigte der Unparteiische aus der Schweiz zweifellos eine gute Leistung – und doch bleiben Fragen.

Die haben vor allem mit der Besetzung des Schiedsrichter-Teams zu tun. Während der Schweizer WM-Schiri bisher bei allen Einsätzen in der Königsklasse von Kollegen aus der Schweiz unterstützt wurde, war sein Team in Paris ausschließlich mit Assistenten aus Spanien besetzt.

"Es ergibt keinen Sinn, dass man zwei spanische Assistenten nimmt, die dann auch nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Der Video-Assistent wird auch bei der WM Video-Assistent sein. Auch da haben wir aber einen Schweizer Video-Assistenten dabei, der auch zur WM geht. Dass man den nicht bei so einem Spiel einsetzt, da frage ich mich schon", zeigte sich auch der frühere Schiedsrichter Urs Meier auf Nachfrage von ran ratlos.