ran Fußball Julian Draxler lässt aufhorchen: Ex-Schalker schießt direkte Ecke ins Tor Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen ist das Winter-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Dennoch gibt es auch weiterhin genügend Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 29. April, 18:00 Uhr: Antonio Rüdiger soll lukratives Angebot vorliegen +++ Der Vertrag von Antonio Rüdiger läuft nach dieser Saison aus. Dem Nationalspieler soll von Real Madrid ein Angebot für ein weiteres Jahr vorliegen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Weil es eine Alternative gibt? Wie es in der Sendung "El Larguero" auf dem Sender Cadena SER hieß, soll Rüdiger ein anderes, sehr lukratives Angebot vorliegen. Das soll ihn angeblich ins Grübeln bringen. Wer das Angebot abgegeben hat, wird allerdings nicht gesagt. Die "Sport Bild" wiederum spekuliert, dass ein Klub aus der Saudi Pro League diese Alternative sein könnte, da es in der Vergangenheit immer wieder Berichte über Interesse aus dem Wüstenstaat gab. Zuletzt wurde aber auch Juventus Turin Interesse nachgesagt. Eine Entscheidung soll bald fallen.

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+++ 24. April, 18:20 Uhr: Wildes Guardiola-Gerücht nimmt Fahrt auf +++ Bereits Anfang April gab es Gerüchte über ein mögliches Engagement von Pep Guardiola als italienischer Nationaltrainer. Nun berichtet die "Gazzetta dello Sport", der Spanier sei einer möglichen Anstellung bei der Squadra Azzurra gegenüber nicht komplett abgeneigt und würde sich ein entsprechendes Angebot zumindest anhören. Guardiola ist noch bis 2027 an Manchester City gebunden und machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, eines Tages eine Nationalmannschaft coachen zu wollen. Als Spieler war der frühere Bayern-Trainer zudem in Italien aktiv, spielte für die Roma und Brescia. Ein weiterer Pluspunkt: Guardiola spricht italienisch und habe bereits "wiederholt seine Bewunderung für den italienischen Fußball zum Ausdruck gebracht“, wie die spanische "Marca" formulierte. Neben der Tatsache, dass Guardiola von dem Mammutprojekt überzeugt werden müsste - Italien hat zum dritten Mal in Folge die Teilnahme an der Fußball-WM verpasst - könnte auch das Thema Geld zum Problem werden. Dem Vernehmen nach kassiert der Spanier bei ManCity 24,8 Millionen Euro brutto, Italiens Europameister-Coach Roberto Mancini bekam 2021 nur drei Millionen netto. Doch auch dafür gäbe es wohl eine Lösung: Laut "Marca" stünde der Sportartikelhersteller Puma als Sponsor bereit, um die möglichen Kosten einer Verpflichtung übernehmen zu können.

+++ 23. April, 18:14 Uhr: Alisson Becker einigt sich wohl mit Juventus Turin +++ Liverpools langjähriger Stammkeeper Alisson Becker dürfte wohl vor einem Abgang stehen. Wie Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, soll sich der Brasilianer mit Juventus Turin auf einen Wechsel im Sommer 2026 geeinigt haben. Allerdings muss sich die "Alte Dame" nun noch mit Liverpool einigen, denn Beckers Vertrag beim englischen Topklub läuft noch bis zum Sommer 2027. Mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili haben die "Reds" aber immerhin schon den designierten Nachfolger im Kader, könnten so mit Becker noch eine Ablösesumme erwirtschaften bei einem möglichen Verkauf nach Turin. In der Serie A spielte der 33-Jährige in der Vergangenheit bereits, die Roma war die erste Station des Brasilianers in Europa, bevor er im Sommer 2018 nach zwei Jahren in Italien nach Liverpool wechselte.

+++ 22. April, 9:47 Uhr: FC Barcelona: Diesen Star will Barca wohl nicht behalten +++ Laut Berichten der spanischen Zeitung "Marca" plant der FC Barcelona im Sommer eine Grundsanierung des Kaders. In Folge dessen soll Marcus Rashford zurück nach England geschickt werden. Die Leihgabe von Manchester United habe zwar Geschwindigkeit ins Spiel gebracht, aber die Verantwortlichen seien nicht vollständig überzeugt. Der 28-Jährige lief in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 43 Mal für die Katalanen auf und erzielte dabei zwölf Tore. Demnach sei das Hauptproblem aber nicht unbedingt Rashfords Leistung, sondern eher das kolportierte 30-Millionen-Euro-Preisschild. Darüber hinaus würde er taktisch nicht ins Team passen. "Transfermarkt.de" dotiert den Marktwert des Engländers gegenwärtig auf 40 Millionen Euro. Laut übereinstimmenden Medienberichten würde Rashford lieber in der katalanischen Hauptstadt bleiben, als ins Old Trafford zurückzukehren.

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+++ 20. April, 20:25 Uhr: Real-Verbleib? Offenbar klare Tendenz bei Rüdiger +++ Im Sommer läuft der Vertrag von Nationalspieler Antonio Rüdiger bei Real Madrid aus. Während noch vor einigen Wochen ein Verbleib des Verteidigers als unwahrscheinlich galt, soll sich dies nun geändert haben. Laut der spanischen Zeitung "As" soll dem Deutschen bei den Königlichen inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Ein über den Sommer hinausgehendes Engagement soll demnach für Rüdiger "Priorität" haben, auch wenn die Offerte Reals wohl nicht wie erhofft ausfiel. Demnach soll das Angebot nur für ein weiteres Jahr gelten, Rüdiger hatte wohl auf zwei Jahre gehofft. Allerdings ist es inzwischen Usus bei Real, Spieler über 30 Jahre nur noch für eine weitere Saison zu binden. Zu einem Umdenken bei den Real-Bossen soll derweil geführt haben, dass Rüdiger zuletzt keine Verletzungsprobleme mehr hatte und auch mit seinen Leistungen wieder punkten konnte.