Esteban Andrade: Mega-Strafe nach Faustschlag für Saragossa-Torwart

Der Torhüter von Real Saragossa schlug nach einer hitzigen Auseinandersetzung einem Gegenspieler ins Gesicht Nun verkündet der spanische Fußballverband die Konsequenzen für Esteban Andrade.

Nach seinem aufsehenerregenden Ausraster ist Torhüter Esteban Andrade vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa für 13 Spiele gesperrt worden.

Wie der spanische Fußballverband am Mittwoch mitteilte, muss der 35-Jährige für seinen Schlag ins Gesicht von Jorge Pulido zwölf Spiele zuschauen. Hinzu kommt noch die übliche Suspendierung für eine Partie für seine bereits zuvor gesehene Gelb-Rote Karte. Zusätzlich müssen der Spieler und sein Verein jeweils eine Geldstrafe zahlen.

Andrade hatte am vergangenen Wochenende bei Saragossas 0:1-Niederlage im Abstiegsderby bei SD Huesca Innenverteidiger Pulido aus dem Team der Hausherren nach einem Wortgefecht wegen einer Schiedsrichterentscheidung zu Boden geschubst. Nach dem fälligen Platzverweis durch seine zweite Gelbe Karte versetzte der Leihspieler von CF Monterrey dem inzwischen wieder aufgestandenen Abwehrspieler mit voller Kraft einen Schlag ins Gesicht.