Vor dem Finale der Europa League gibt es Ärger beim SC Freiburg, weil der Klub die geplante Choreo nicht umsetzen darf.

Der FC Freiburg darf seine geplante Choreo beim Finale der Europa League in Istanbul gegen Aston Villa (ab 21:00 Uhr im Liveticker) aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht wie geplant umsetzen.

Das teilte die Fanszene der Breisgauer in einem Post auf Instagram mit. "Grund hierfür sind behördliche Entscheidungen im von der UEFA ausgewählten Austragungsland sowie Einschränkungen üblicher fankultureller Stilmittel", heißt es.

"Die ständig wechselnde Argumentation reicht von fadenscheinigen Sicherheitsbedenken, die bei Choreos der Heimszene nicht zu existieren scheinen, bis zu unerwünschten Sichteinschränkungen der VIP-Plätze im Mittelrang unserer Kurve", erklärten die Fans weiter.