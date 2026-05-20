Europa League
Europa League: Ärger beim SC Freiburg wegen geplatzter Choreo
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
Kuriose Hecking-Analyse: "Wird ein Spiel über zwei Spiele"
Videoclip • 04:04 Min
Vor dem Finale der Europa League gibt es Ärger beim SC Freiburg, weil der Klub die geplante Choreo nicht umsetzen darf.
Der FC Freiburg darf seine geplante Choreo beim Finale der Europa League in Istanbul gegen Aston Villa (ab 21:00 Uhr im Liveticker) aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht wie geplant umsetzen.
Das teilte die Fanszene der Breisgauer in einem Post auf Instagram mit. "Grund hierfür sind behördliche Entscheidungen im von der UEFA ausgewählten Austragungsland sowie Einschränkungen üblicher fankultureller Stilmittel", heißt es.
"Die ständig wechselnde Argumentation reicht von fadenscheinigen Sicherheitsbedenken, die bei Choreos der Heimszene nicht zu existieren scheinen, bis zu unerwünschten Sichteinschränkungen der VIP-Plätze im Mittelrang unserer Kurve", erklärten die Fans weiter.
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SC Freiburg: VIP-Plätze werden dem Klub zum Verhängnis
Der ursprüngliche Plan war, ein großes Banner über zwei Tribünen von oben nach unten runterzulassen, was die Behörden vor Ort nun aber untersagt haben.
Dabei ist es für die Freiburger besonders bitter, dass ihnen ausgerechnet die VIP-Plätze auf der ihnen zugelosten Stadionseite zum Verhängnis werden. Auf der Gegenseite, wo die Fans von Aston Villa sitzen, gibt es keine VIP-Plätze.
Ganz verzichten müssen die Fans aber nicht auf eine Choreographie zum Spiel, diese wird lediglich in abgespeckter Form stattfinden.
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