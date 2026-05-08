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SC Freiburg - "Unglaubliche Freude": Schuster nach Finaleinzug überwältigt
Aktualisiert:von SID
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Freiburg feiert Europa-Sensation: Fans mit Spitze gegen Bayern
Videoclip • 01:57 Min
Wohin nur mit all den Gefühlen? Julian Schuster wirkte ein wenig überfordert, als er versuchte, mit belegter Stimme seine Emotionen in Worte zu fassen: "Ich spüre eine unglaublich große Freude, wenn ich in die Gesichter der Menschen schaue", sagte der Trainer des SC Freiburg bei RTL - "das ist das, was überwiegt, und was für alle Ewigkeiten bleiben wird."
Der 41-Jährige war völlig überwältigt. Logisch, hatte sein Team doch soeben Historisches erreicht: Durch das 3:1 (2:0) über Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel der Europa-League zog Freiburg erstmals in seiner Vereinsgeschichte in ein europäisches Endspiel ein. Mit den eigenen Fans im Rücken wurde das 1:2 im Hinspiel in der Vorwoche noch gedreht.
"Das allerwichtigste ist in solchen Momenten, genau zu wissen, wer man ist", sagte Schuster gerührt. "Das zeichnet die Menschen hier in der Region aus, dass sie wissen, was notwendig ist, um solche besonderen Momente zu erleben."
Schuster, der vor knapp zwei Jahren die Nachfolge von Christian Streich angetreten hatte, standen schon kurz nach dem Schlusspfiff Tränen in den Augen. Am 20. Mai wartet auf den Coach und sein Team nun das bislang größte Spiel der Klubhistorie: In Istanbul geht es dann gegen Premier-League-Vertreter Aston Villa um den ersehnten Titelgewinn.
SC Freiburg mit "vollem Selbstbewusstsein" ins Finale
Das dieser nun das Ziel ist, stellte Stürmer Igor Matanovic unmissverständlich klar. Zwar habe Villa "unfassbare Qualität", der Sport-Club könne jedoch mit "vollem Selbstbewusstsein" ins Spiel gehen. Gewinnt Freiburg den Cup, wartet in der kommenden Saison gar ein Startplatz in der Champions League.
Zuvor kämpft Freiburg in der Bundesliga allerdings noch um Platz sieben, der die Teilnahme am Europacup in der kommenden Spielzeit garantieren würde. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gastiert das Team beim Hamburger SV - am späten Donnerstagabend hieß es aber bei Matanovic zunächst "feiern und genießen - das dürfen wir auch."
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