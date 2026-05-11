Europa League: Gutes Omen für SC Freiburg? EM-Finalschiedsrichter pfeift Finale

von SID

Der Schiedsrichter für das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa wurde bekannt gegeben. Zuvor pfiff er unter anderem das EM-Finale 2024.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist im Finale der Europa League gegen den siebenmaligen englischen Meister Aston Villa in den bestmöglichen Schiedsrichter-Händen: Der Franzose Francois Letexier, der vor zwei Jahren das EM-Endspiel zwischen Spanien und England (2:1) geleitet hat, pfeift das Finale am 20. Mai in Istanbul.

Der 37-Jährige war in der laufenden Saison bereits achtmal in der Champions League im Einsatz. Unter anderem pfiff er dabei das Playoff-Hinspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon, in dem es zum Eklat zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Jr. kam und das 4:4 zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin.

Das Finale der Conference League am 27. Mai in Leipzig zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano leitet der Italiener Maurizio Mariani. Das Endspiel in der Champions League der Frauen zwischen dem FC Barcelona und OL Lyonnes mit der deutschen Nationalspielerin Jule Brand am 23. Mai in Oslo pfeift die Schwedin Tess Olofsson.

