Europa League
Europa League: Gutes Omen für SC Freiburg? EM-Finalschiedsrichter pfeift Finale
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Barca-Stars radeln nachts durch Barcelona - Laporta feiert im Club
Videoclip • 01:52 Min
Der Schiedsrichter für das Europa-League-Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa wurde bekannt gegeben. Zuvor pfiff er unter anderem das EM-Finale 2024.
Fußball-Bundesligist SC Freiburg ist im Finale der Europa League gegen den siebenmaligen englischen Meister Aston Villa in den bestmöglichen Schiedsrichter-Händen: Der Franzose Francois Letexier, der vor zwei Jahren das EM-Endspiel zwischen Spanien und England (2:1) geleitet hat, pfeift das Finale am 20. Mai in Istanbul.
Der 37-Jährige war in der laufenden Saison bereits achtmal in der Champions League im Einsatz. Unter anderem pfiff er dabei das Playoff-Hinspiel zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon, in dem es zum Eklat zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Jr. kam und das 4:4 zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin.
Aktuelle Fußball-Videos
Das Finale der Conference League am 27. Mai in Leipzig zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano leitet der Italiener Maurizio Mariani. Das Endspiel in der Champions League der Frauen zwischen dem FC Barcelona und OL Lyonnes mit der deutschen Nationalspielerin Jule Brand am 23. Mai in Oslo pfeift die Schwedin Tess Olofsson.
Auch interessant: Europa League: Spezialist Unai Emery der Faktor gegen den SC Freiburg?
Aktuellste News
Bundesliga
Werder-Keeper Mio Backhaus wohl im Visier von England-Klub
Vor 24 Minuten
Bundesliga
Bundesliga live: 34. Spieltag live im TV, Stream und Liveticker
Vor 45 Minuten
DFB-Pokal
Finale des DFB-Pokal: FC Bayern vs. VfB Stuttgart im Ticker, Free-TV und im Joyn-Livestream
Vor 47 Minuten
Champions League
Champions-League-Finale 2026 live: PSG vs. Arsenal - Datum, Ticker, Übertragung im Free-TV und Joyn-Stream
Vor 47 Minuten
Giro d'Italia 2026 live
Giro d'Italia 2026 live: 4. Etappe morgen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
Vor 47 Minuten
Europa League
Europa-League-Finale live: SC Freiburg vs. Aston Villa im Free-TV, Ticker und Livestream
Vor 53 Minuten