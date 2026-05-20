ran Fußball Bundesliga Kuriose Hecking-Analyse: "Wird ein Spiel über zwei Spiele" Videoclip • 04:04 Min Link kopieren Teilen

Der SC Freiburg hat das Finale der Europa League gegen Aston Villa klar verloren. Die Noten und Einzelkritiken der Breisgauer.

Am Ende einer tollen Europa-League-Saison war Aston Villa im Finale eine Klasse zu groß für den SC Freiburg, der sich in Istanbul chancenlos mit 0:3 geschlagen geben musste. ran hat die Noten und Einzelkritiken aller Freiburger.

Noah Atubolu Der junge Keeper zeigte eine tolle Parade in den Anfangsminuten, war bei den drei Gegentoren aber machtlos. Auch in der zweiten Halbzeit noch mehrmals zur Stelle, sonst wäre es noch höher ausgegangen. 0:3 sieht dennoch nicht gut für ihn aus. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Lukas Kübler Der Routinier ließ sich vor dem 0:3 viel zu leicht austanzen und hatte auch sonst immer wieder Probleme mit den schnellen Flügelspielern der Engländer. Offensiv konnte er zudem kaum Akzente setzen. In der 73. Minute war sein Arbeitstag frühzeitig beendet. ran-Note: 5

Matthias Ginter Der Nationalspieler hatte einige wichtige Klärungsaktionen in der turbulenten Anfangsphase und beteiligte sich immer wieder aktiv am Spielaufbau. An allen Gegentoren war er schuldlos und am Ende der beste Mann in der SC-Verteidigung. ran-Note: 2

Philipp Lienhart Bis zum ersten Gegentor machte der Österreicher einen guten Job und klärte einige Male entscheidend, schaffte es anschließend aber nicht mehr, den Laden dichtzuhalten. Beim 0:3 war er zudem zu spät dran. Wurde in der 61. ausgewechselt. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Philipp Treu Der 25-Jährige kassierte früh die Gelbe Karte und hatte viel mit John McGinn zu kämpfen, über seine Seite ging aus Villa-Sicht aber vergleichsweise wenig. Offensiv aber zu blass. ran-Note: 4

Maximilian Eggestein Der ehemalige Juniorennationalspieler fand nie den Zugriff auf das Spiel und hatte mit die wenigsten Ballkontakte, auch in den Zweikämpfen hatte er gegen die physischen Engländer zu oft das Nachsehen. ran-Note: 5

Nicolas Höfler Er hatte im letzten Spiel seiner Karriere die Chance auf die frühe Führung, vergab aber hauchdünn. Anschließend blieb er blass und wurde in der 61. Minute ausgewechselt. ran-Note: 4

Jan-Niklas Beste Der Standarschütze war einer der Aktivsten bei den Freiburgern, auch wenn er am Ende stets glücklos blieb. In der 86. Minute war sein Arbeitstag beendet. ran-Note: 4

- Anzeige -

- Anzeige -

Johan Manzambi Man hatte stets das Gefühl, dass, wenn offensiv etwas gehen würde, dann über den Schweizer. Mitte der ersten Hälfte tankte er sich auch ein paar Mal in den Strafraum des Gegners durch, blieb aber ohne die ganz große Aktion. Zudem war sein Stellungsspiel vor dem 0:2 maximal unglücklich. ran-Note: 3

Die kommenden Joyn-Livestreams: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 11:50 • Tennis Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream Verfügbar auf Joyn 505 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 11:50 • Tennis Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream Verfügbar auf Joyn 505 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 12:45 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 12:45 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 13:00 • Fussball DFB-Kaderbekanntgabe im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 13:00 • Fussball DFB-Kaderbekanntgabe im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 15:50 • Eishockey WM: Finnland-Lettland im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 20:00 • Darts Darts: Premier League im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 21.05. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 22.05. 11:55 • Motorsport DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 22.05. 11:55 • Motorsport DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 22.05. 15:45 • Eishockey WM: Ungarn-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 22.05. 15:45 • Eishockey WM: Ungarn-Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 22.05. 16:15 • Motorsport DTM: Zandvoort, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 22.05. 16:15 • Motorsport DTM: Zandvoort, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Vincenzo Grifo Der Italiener schaffte es zu selten, Struktur in den Freiburger Aufbau zu bringen, und leistete sich einen üblen Stellungsfehler vor dem 0:2. Es war nicht sein Abend. In der 73. Minute wurde er ausgewechselt. ran-Note: 5

Igor Matanović Der Stürmer hat viel gearbeitet, ohne dass viel dabei rumkam. Gegen die starke Defensive der "Villans" sah er kein Land, am Ende stand ein harmloser Torschuss auf seinem Resümee. ran-Note: 4

- Anzeige -

Lucas Höler (ab der 61. Minute) Dem Mittelstürmer erging es wie den restlichen Offensivspielern an diesem Abend: Gegen die Defensive der Gäste war einfach nichts zu holen. Er behauptete sich zweimal gut im Strafraum, für einen Torschuss reichte es aber nicht. ran-Note: 3

Max Rosenfelder (ab 61. Minute) Der Innenverteidiger ersetzte Lienhardt in der letzten halben Stunde und sorgte dafür, dass kein weiteres Gegentor fiel, allerdings war auch etwas Glück dabei. ran-Note: 3

Jordy Makengo (ab 73. Minute) Er kam in der Schlussphase, um die Defensive zu stabilisieren, und machte seine Sache ordentlich. ran-Note: ohne Bewertung

Derry Scherhant (ab 73. Minute) Der junge Stürmer durfte sich in der Schlussphase noch ein wenig die Zähne an der Defensive der Engländer ausbeißen, blieb dabei ohne Torschuss. ran-Note: ohne Bewertung