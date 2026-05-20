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Europa League: SC Freiburg unterliegt Aston Villa - Noten und Einzelkritiken der SCF-Stars

Veröffentlicht:

von Gianluca Fraccalvieri

ran Fußball Bundesliga

Kuriose Hecking-Analyse: "Wird ein Spiel über zwei Spiele"

Videoclip • 04:04 Min

Der SC Freiburg hat das Finale der Europa League gegen Aston Villa klar verloren. Die Noten und Einzelkritiken der Breisgauer.

Am Ende einer tollen Europa-League-Saison war Aston Villa im Finale eine Klasse zu groß für den SC Freiburg, der sich in Istanbul chancenlos mit 0:3 geschlagen geben musste.

ran hat die Noten und Einzelkritiken aller Freiburger.

Noah Atubolu

Der junge Keeper zeigte eine tolle Parade in den Anfangsminuten, war bei den drei Gegentoren aber machtlos. Auch in der zweiten Halbzeit noch mehrmals zur Stelle, sonst wäre es noch höher ausgegangen. 0:3 sieht dennoch nicht gut für ihn aus.

ran-Note: 3

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Lukas Kübler

Der Routinier ließ sich vor dem 0:3 viel zu leicht austanzen und hatte auch sonst immer wieder Probleme mit den schnellen Flügelspielern der Engländer. Offensiv konnte er zudem kaum Akzente setzen. In der 73. Minute war sein Arbeitstag frühzeitig beendet.

ran-Note: 5

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Matthias Ginter

Der Nationalspieler hatte einige wichtige Klärungsaktionen in der turbulenten Anfangsphase und beteiligte sich immer wieder aktiv am Spielaufbau. An allen Gegentoren war er schuldlos und am Ende der beste Mann in der SC-Verteidigung.

ran-Note: 2

Philipp Lienhart

Bis zum ersten Gegentor machte der Österreicher einen guten Job und klärte einige Male entscheidend, schaffte es anschließend aber nicht mehr, den Laden dichtzuhalten. Beim 0:3 war er zudem zu spät dran. Wurde in der 61. ausgewechselt.

ran-Note: 3

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Philipp Treu

Der 25-Jährige kassierte früh die Gelbe Karte und hatte viel mit John McGinn zu kämpfen, über seine Seite ging aus Villa-Sicht aber vergleichsweise wenig. Offensiv aber zu blass.

ran-Note: 4

Maximilian Eggestein

Der ehemalige Juniorennationalspieler fand nie den Zugriff auf das Spiel und hatte mit die wenigsten Ballkontakte, auch in den Zweikämpfen hatte er gegen die physischen Engländer zu oft das Nachsehen.

ran-Note: 5

Nicolas Höfler

Er hatte im letzten Spiel seiner Karriere die Chance auf die frühe Führung, vergab aber hauchdünn. Anschließend blieb er blass und wurde in der 61. Minute ausgewechselt.

ran-Note: 4

Jan-Niklas Beste

Der Standarschütze war einer der Aktivsten bei den Freiburgern, auch wenn er am Ende stets glücklos blieb. In der 86. Minute war sein Arbeitstag beendet.

ran-Note: 4

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Johan Manzambi

Man hatte stets das Gefühl, dass, wenn offensiv etwas gehen würde, dann über den Schweizer. Mitte der ersten Hälfte tankte er sich auch ein paar Mal in den Strafraum des Gegners durch, blieb aber ohne die ganz große Aktion. Zudem war sein Stellungsspiel vor dem 0:2 maximal unglücklich.

ran-Note: 3

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Vincenzo Grifo

Der Italiener schaffte es zu selten, Struktur in den Freiburger Aufbau zu bringen, und leistete sich einen üblen Stellungsfehler vor dem 0:2. Es war nicht sein Abend. In der 73. Minute wurde er ausgewechselt.

ran-Note: 5

Igor Matanović

Der Stürmer hat viel gearbeitet, ohne dass viel dabei rumkam. Gegen die starke Defensive der "Villans" sah er kein Land, am Ende stand ein harmloser Torschuss auf seinem Resümee.

ran-Note: 4

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Lucas Höler (ab der 61. Minute)

Dem Mittelstürmer erging es wie den restlichen Offensivspielern an diesem Abend: Gegen die Defensive der Gäste war einfach nichts zu holen. Er behauptete sich zweimal gut im Strafraum, für einen Torschuss reichte es aber nicht.

ran-Note: 3

Max Rosenfelder (ab 61. Minute)

Der Innenverteidiger ersetzte Lienhardt in der letzten halben Stunde und sorgte dafür, dass kein weiteres Gegentor fiel, allerdings war auch etwas Glück dabei.

ran-Note: 3

Jordy Makengo (ab 73. Minute)

Er kam in der Schlussphase, um die Defensive zu stabilisieren, und machte seine Sache ordentlich.

ran-Note: ohne Bewertung

Derry Scherhant (ab 73. Minute)

Der junge Stürmer durfte sich in der Schlussphase noch ein wenig die Zähne an der Defensive der Engländer ausbeißen, blieb dabei ohne Torschuss.

ran-Note: ohne Bewertung

Christian Günter

Der Routinier durfte in den Schlussminuten noch ein bisschen Finalluft schnuppern, das ist schon ein Erfolg an sich.

ran-Note: ohne Bewertung

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