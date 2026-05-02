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SC Freiburg vs. Sporting Braga: Europa League im Free-TV, Liveticker und Livestream

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben

Videoclip • 02:39 Min

Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Im Hinspiel mussten die Breisgauer eine späte Niederlage hinnehmen. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.

Das Hinspiel in Braga entschieden die Portugiesen knapp mit 2:1 für sich. Das Rückspiel muss am 7. Mai die Entscheidung bringen.

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine internationale Final-Premiere feiern.

In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg befindet sich im Rennen um Platz sieben in der Bundesliga.

Im Finale ginge es entweder gegen Aston Villa oder Nottingham Forest, also auf jeden Fall gegen einen Vertreter der englischen Premier League.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

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SC Freiburg vs. Sporting Braga im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: SC Freiburg vs. Sporting Braga

  • Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Rückspiel

  • Datum: 07. Mai 2026

  • Uhrzeit: 21:00 Uhr

  • Austragungsort: Europa-Park Stadion

SC Freiburg vs. Sporting Braga live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Ja. Die Halbfinal-Partie der Freiburger gegen Sporting Braga läuft live im Free-TV auf RTL. Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 20:15 Uhr.

Sporting Braga gegen Freiburg live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?

Die Partie wird im Livestream auf RTL+ gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

SC Freiburg - Sporting Braga: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Freiburg vs. Sporting Braga gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

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SC Freiburg vs. Sporting Braga live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: SC Freiburg vs. Sporting Braga

  • Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Rückspiel

  • Datum und Uhrzeit: 07. Mai 2026, 21:00 Uhr

  • Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Carlos Vicens (Sporting Braga)

  • Free-TV: RTL

  • Pay-TV: -

  • Livestream: RTL+

  • Liveticker: ran.joyn.de

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