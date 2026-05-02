SC Freiburg vs. Sporting Braga: Europa League im Free-TV, Liveticker und Livestream

DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben

Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Im Hinspiel mussten die Breisgauer eine späte Niederlage hinnehmen. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.

Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.

Das Hinspiel in Braga entschieden die Portugiesen knapp mit 2:1 für sich. Das Rückspiel muss am 7. Mai die Entscheidung bringen.

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine internationale Final-Premiere feiern.

In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg befindet sich im Rennen um Platz sieben in der Bundesliga.

Im Finale ginge es entweder gegen Aston Villa oder Nottingham Forest, also auf jeden Fall gegen einen Vertreter der englischen Premier League.