Europa League
SC Freiburg vs. Sporting Braga: Europa League im Free-TV, Liveticker und Livestream
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:39 Min
Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Im Hinspiel mussten die Breisgauer eine späte Niederlage hinnehmen. Hier ist das Rückspiel live im Free-TV zu sehen.
Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.
Das Hinspiel in Braga entschieden die Portugiesen knapp mit 2:1 für sich. Das Rückspiel muss am 7. Mai die Entscheidung bringen.
Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine internationale Final-Premiere feiern.
Europa League 2025/26 live: Wer zeigt die Halbfinal-Spiele? Spielplan, Übertragung im TV, Liveticker & Stream
In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg befindet sich im Rennen um Platz sieben in der Bundesliga.
Im Finale ginge es entweder gegen Aston Villa oder Nottingham Forest, also auf jeden Fall gegen einen Vertreter der englischen Premier League.
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SC Freiburg vs. Sporting Braga im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Rückspiel
Datum: 07. Mai 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Europa-Park Stadion
SC Freiburg vs. Sporting Braga live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Ja. Die Halbfinal-Partie der Freiburger gegen Sporting Braga läuft live im Free-TV auf RTL. Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 20:15 Uhr.
Sporting Braga gegen Freiburg live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Die Partie wird im Livestream auf RTL+ gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
SC Freiburg - Sporting Braga: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Freiburg vs. Sporting Braga gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
SC Freiburg vs. Sporting Braga live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: SC Freiburg vs. Sporting Braga
Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Rückspiel
Datum und Uhrzeit: 07. Mai 2026, 21:00 Uhr
Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Carlos Vicens (Sporting Braga)
Free-TV: RTL
Pay-TV: -
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de