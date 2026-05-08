Vom SC Freiburg und Julian Schuster können viele Klubs lernen - ein Kommentar

ran Fußball Freiburg feiert Europa-Sensation: Fans mit Spitze gegen Bayern Videoclip • 01:57 Min Link kopieren Teilen

Der SC Freiburg greift nach dem Titel in der Europa League. Der unerfahrene Trainer Julian Schuster setzt dabei die Ära von Klub-Legende Christian Streich konsequent fort. Ein Kommentar.

Komplimnt, SC Freiburg! Die Badener setzten ihren internationalen Höhenflug auch beim 3:1 im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen Sporting Braga fort und greifen nun nach dem ersten europäischen Titel. Auch im Europa-League-Endspiel in Istanbul (Mittwoch, den 20. Mai, ab 21 Uhr im Liveticker) gegen das favorisierte Aston Villa ist das Team nicht chancenlos. Wie selbstbewusst und effizient die Freiburger auch auf europäischem Terrain unter ihrem noch unerfahrenen Trainer auftreten, kann man dabei nicht hoch genug bewerten. Diese Leistung verdient den höchsten Respekt.

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SC Freiburg: Julian Schuster führt Streich-Ära konsequent fort Julian Schuster hat die gewaltige Aufgabe, der Klublegende Christin Streich zu folgen, bisher mit Bravour erfüllt. Bereits in seiner Premieren-Saison führte er den SC auf Rang fünf in der Bundesliga, nun wartet der ganz große Wurf. Denn ein Triumph in der Europa League wäre gleichbedeutend mit dem Startrecht in der kommenden Saison der Champions League. Champions League: Bundesliga-Fünfter trotz Freiburg-Erfolg nicht dabei Wie Schuster die Freiburger binnen kürzester Zeit nach seinen Vorstellungen zu einer schlagfertigen Einheit geformt hat, ist bemerkenswert. Das Team tanzte bis zuletzt erfolgreich auf drei Hochzeiten. In der Liga liegt man zwei Spieltage vor Saisonende auf dem 7. Platz. Für einen Klub mit vergleichsweise kleinem Budget wie der SC ist dies eine echte Herkulesaufgabe. Und dennoch sollte es eigentlich niemanden überraschen.

SC Freiburg: Schuster wird von Mentor Streich über den Klee gelobt Der junge Coach ist ein Produkt aus den eigenen Reihen und nicht nur nach Meinung von Vorgänger Streich die "optimale Lösung" auf der Trainerbank. Der SC hat Schuster gezielt aufgebaut. Das Team erntet nun bereits früh die Früchte des Erfolgs und hat sich im oberen Tabellendrittel der Bundesliga festgesetzt. In einem stets ruhigen Umfeld, auch wenn es mal mehrere Pleiten in Folge gibt. Bessere Voraussetzungen für einen aufstrebenden Trainer gibt es kaum. Wie konstant und nachhaltig beim SC erst unter Streich und nun auch unter seinem Nachfolger Schuster gearbeitet wird, davon können sich einige Klubs eine Scheibe abschneiden. Auch interessant: Taktik-Masterclass: Darum schoss der PSG-Torhüter seine Abstöße absichtlich ins Aus

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