Champions League: Bundesliga-Fünfter trotz Freiburg-Erfolg nicht dabei

Die Bundesliga kann über das UEFA-Ranking keinen zusätzlichen Champions-League-Startplatz mehr gewinnen. Daran ändert auch der Einzug des SC Freiburg ins Europa-League-Finale nichts.

Wettrennen verloren, kein weiterer Startplatz über das UEFA-Ranking: Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga wird in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen.

Durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League liegt Spaniens La Liga mit 22,093 Punkten nun uneinholbar vor der deutschen Eliteliga (21,785) - selbst wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt.

Freiburg gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den SC Braga nach der knappen 1:2-Niederlage vor einer Woche mit 3:1 (2:0) und sammelte dadurch 0,428 Punkte. Rayo Vallecano entschied nach dem Hinspiel auch das Rückspiel mit 1:0 (1:0) gegen Racing Straßburg für sich und holte damit 0,312 Punkte.

Bei einem Remis wären es nur 0,187 Punkte gewesen, dann hätte sich der Zweikampf erst im Fernduell der beiden europäischen Endspiele entschieden. Doch Straßburg vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter.