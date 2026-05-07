Fußball
Champions League: Bundesliga-Fünfter trotz Freiburg-Erfolg nicht dabei
Veröffentlicht:von SID
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Freiburg feiert Europa-Sensation: Fans mit Spitze gegen Bayern
Videoclip • 01:57 Min
Die Bundesliga kann über das UEFA-Ranking keinen zusätzlichen Champions-League-Startplatz mehr gewinnen. Daran ändert auch der Einzug des SC Freiburg ins Europa-League-Finale nichts.
Wettrennen verloren, kein weiterer Startplatz über das UEFA-Ranking: Der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga wird in der nächsten Saison nicht in der Champions League spielen.
Durch den Finaleinzug von Rayo Vallecano in der Conference League liegt Spaniens La Liga mit 22,093 Punkten nun uneinholbar vor der deutschen Eliteliga (21,785) - selbst wenn der SC Freiburg die Europa League gewinnt.
Freiburg gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen den SC Braga nach der knappen 1:2-Niederlage vor einer Woche mit 3:1 (2:0) und sammelte dadurch 0,428 Punkte. Rayo Vallecano entschied nach dem Hinspiel auch das Rückspiel mit 1:0 (1:0) gegen Racing Straßburg für sich und holte damit 0,312 Punkte.
Bei einem Remis wären es nur 0,187 Punkte gewesen, dann hätte sich der Zweikampf erst im Fernduell der beiden europäischen Endspiele entschieden. Doch Straßburg vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter.
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Nur Bayern und Dortmund sicher in der CL
Sollten die Freiburger am 20. Mai in Istanbul den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern und sich damit auch für die Königsklasse qualifizieren, käme die Bundesliga nun lediglich auf 22,071 Punkte - zu wenig.
Meister Bayern München und Borussia Dortmund haben ihren Platz für die Champions League über die Liga bereits sicher. Dahinter kämpfen im Saisonendspurt nun noch RB Leipzig, Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim um die beiden letzten Plätze.
Sollte Freiburg die Europa League gewinnen und in der Liga Siebter werden, stellt die Bundesliga keinen Conference-League-Teilnehmer. Wird Freiburg Achter oder Neunter oder verliert das europäische Finale, spielt der Siebte in der Conference League.
Auch interessant: Kommentar: Vom SC Freiburg können sich einige Klubs eine Scheibe abschneiden
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