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Ex-Bundesliga-Trainer Hasenhüttl erkrankte am Hantavirus: "Hoffen, dass du überlebst"
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:14 Min
Das Hantavirus ist aktuell in den Schlagzeilen. Einst erkrankte auch Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl - und hatte schwer zu kämpfen.
Das Hantavirus ist aktuell groß in den Schlagzeilen. Kürzlich brach auf dem niederländischen Kreuzfahrschiff "MS Hondius" das Virus aus, drei Menschen sind bereits daran gestorben.
In diesem Zuge hat nun auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl über seine Hantavirus-Erkrankung gesprochen. 2012 erkrankte der Österreicher, seinerzeit war er als Trainer mit dem VfR Aalen gerade in die zweite Liga aufgestiegen.
Hasenhüttl befand sich damals mit dem Klub im Trainingslager und fühlte sich nach einer Mountainbike-Tour erschöpft.
"Ich bin ins Bett und es hat alles mit Kopfschmerzen gestartet. Es fühlte sich so an, als wäre eine Nadel in meinem Kopf. Danach bekam ich ernste Rückenschmerzen. Es war, als steckte ein Messer in meinem Rücken“, berichtete der Trainer nun im Interview mit dem britischen "Mirror".
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Hasenhüttl mit Hantavirus auf Intensivstation
Erst später stellten die Mediziner fest, dass seine Schmerzen daher rührten, dass seine Leber und Nieren derart ausgedehnt waren, dass sie gegen andere Organe drückten, was zu Schmerzen im Rücken führte.
Zwei Wochen verbrachte der Österreicher auf der Intensivstation. "Mein Herzschlag hat mich in der Nacht geweckt, weil er so intensiv war. Ich habe diesen Knall in meiner Brust gehört“, so der 58-Jährige.
Spurlos an ihm vorübergegangen ist die Erkrankung dabei freilich nicht. Hasenhüttl verlor Gewicht, seine Nieren wurden schwächer. Die Warnung der Ärzte lautete seinerzeit: "Du musst warten, bis dein Körper Antikörper bildet und dann hoffen, dass du überlebst."
Übrigens: Im Nachhinein wurde die Erkrankung bei Hasenhüttl auf indirekten Kontakt mit Nagetieren zurückgeführt. "Ich habe die Terrasse ohne Maske geputzt und dabei wohl den Staub eingeatmet", sagte der Fußballtrainer. Die Krankheit trat zwei bis drei Wochen später auf.
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