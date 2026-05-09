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Championship: Aufstieg in die Premier League? Team von deutschem Trainer unter Spionageverdacht
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:14 Min
Der deutsche Trainer Tonda Eckert hofft, mit dem FC Southampton in die Premier League aufzusteigen. Nun steht der Klub aber wegen möglicher Spionage im Fokus.
Im Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League werden dem FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert unfaire Methoden vorgeworfen. Vor dem Playoff-Duell mit dem FC Middlesbrough (Hinspiel ab 13:30 Uhr) eröffnete die EFL ein Disziplinarverfahren gegen die "Saints". Ein Mitarbeiter des Klubs soll beim Training von Middlesbrough spioniert haben.
Die Liga begründete das am Freitag eröffnete Verfahren gegen Southampton mit der "Beschwerde von Middlesbrough wegen angeblich ungenehmigter Filmaufnahmen im Vorfeld des Hinspiels des Halbfinals" um den Aufstieg von der Championship in die Premier League.
Im Zentrum des Vorwurfs steht eine Regel, wonach innerhalb von 72 Stunden vor einem angesetzten Spiel das Training des Gegners nicht beobachtet werden darf.
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Unerlaubte Spionage im Gebüsch?
Mehrere englische Medien berichten über das "Spionage-Drama". Demnach soll sich ein Mitarbeiter vom FC Southampton am Donnerstag im Gebüsch unweit des Trainingsplatzes von Middlesbrough versteckt haben.
Der Mann habe eine Kamera dabeigehabt und soll unerlaubt gefilmt haben, sei allerdings dabei erwischt worden. Daraufhin habe der Beschuldigte die Aufnahme von seinem iPhone gelöscht.
In der englischen Playoff-Serie spielen vier Teams zunächst in Halbfinalpartien um den Aufstieg. Das diesjährige Finale findet am 23. Mai statt.
Der 33 Jahre alte Tonda Eckert steht seit Ende vergangenen Jahres an der Seitenlinie der "Saints" und hofft, mit dem Klub von der englischen Südküste den direkten Wiederaufstieg zu meistern. Im Team von Eckert gehört der deutsche Mittelfeldspieler Casper Jander (23) zum absoluten Stammpersonal.
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