Der deutsche Trainer Tonda Eckert hofft, mit dem FC Southampton in die Premier League aufzusteigen. Nun steht der Klub aber wegen möglicher Spionage im Fokus.

Im Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League werden dem FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert unfaire Methoden vorgeworfen. Vor dem Playoff-Duell mit dem FC Middlesbrough (Hinspiel ab 13:30 Uhr) eröffnete die EFL ein Disziplinarverfahren gegen die "Saints". Ein Mitarbeiter des Klubs soll beim Training von Middlesbrough spioniert haben.

Die Liga begründete das am Freitag eröffnete Verfahren gegen Southampton mit der "Beschwerde von Middlesbrough wegen angeblich ungenehmigter Filmaufnahmen im Vorfeld des Hinspiels des Halbfinals" um den Aufstieg von der Championship in die Premier League.

Im Zentrum des Vorwurfs steht eine Regel, wonach innerhalb von 72 Stunden vor einem angesetzten Spiel das Training des Gegners nicht beobachtet werden darf.