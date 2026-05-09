ran Fußball Nach heftigem Zusammenprall: Premier-League-Stars zeigen Narben Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

In den sozialen Medien kursieren Screenshots, die zeigen sollen, wie ein Bournemouth-Star mit einem minderjährigen Mädchen flirtet. Der Verein streicht den Spieler aus dem Kader für das nächste Premier-League-Spiel - zudem werden Untersuchungen eingeleitet.

Der Premier-League-Verein AFC Bournemouth hat Außenverteidiger Alex Jimenez für das Spiel gegen den FC Fulham aus dem Kader gestrichen. Premier League: Fabian Hürzeler verlängert bei Brighton & Hove Albion langfristig Der Grund: Der 21-Jährige soll mit einer Minderjährigen auf Social Media geflirtet haben.

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Bournemouth-Profi soll mit 15-Jähriger geflirtet haben In den sozialen Medien gehen derzeit Screenshots von Chats herum, die belegen sollen, wie Jimenez mit einem minderjährigen Mädchen flirtet. Demnach soll das Mädchen geschrieben haben, dass sie erst 15 Jahre alt sei, und gefragt haben, ob der Spanier damit kein Problem habe. Darauf soll Jimenez unter anderem geantwortet haben: "Ich mag junge Mädchen."

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Premier League: AFC Bournemouth streicht Jimenez aus dem Kader Jimenez ist Stammspieler beim AFC Bournemouth und kam in dieser Saison bereits in 31 Liga-Spielen zum Einsatz. Zuvor spielte er bei der AC Mailand und für die Jugendakademie von Real Madrid. Ex-Bundesliga-Trainer erkrankte am Hantavirus: "Hoffen, dass du überlebst" Der Premier-League-Klub reagierte am Freitag auf die Anschuldigungen und schrieb auf seiner Webseite: "AFC Bournemouth ist sich der in den sozialen Medien kursierenden Beiträge über den Rechtsverteidiger Alex Jimenez bewusst. Der Verein versteht die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit und hat Untersuchungen eingeleitet." Und weiter: "Aus diesem Grund wird Alex nicht im Kader für das morgige Premier-League-Spiel gegen Fulham stehen, und der Verein wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern." Eine öffentliche Stellungnahme von Jimenez gab es zunächst nicht. Auch interessant: ManCity-Trainer Pep Guardiola geschockt: "Machen weiter, bis es vorbei ist"

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