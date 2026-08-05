Fußball
Nach Eklat im WM-Finale: Paredes rastet erneut aus - argentinischer Skandal-Profi sorgt für wilde Szenen
Aktualisiert:von ran.de
:newstime
Petition: Argentinier fordern Wiederholung des WM-Finales
Videoclip • 01:04 Min • Ab 12
Leandro Paredes hat bei der WM für negative Schlagzeilen gesorgt. Die lässt er jetzt auch im Liga-Alltag folgen.
Leandro Paredes bleibt sich treu: Der Argentinier hat nach der WM auch im Ligabetrieb für einen Eklat gesorgt. Der Vorfall ereignete sich beim 2:2 seiner Boca Juniors bei den Newell’s Old Boys.
Nach einem Foul an Facundo Guch schien die Situation in der 67. Minute eigentlich schon vorbei, da der Schiedsrichter gepfiffen hatte. Als der Ball jedoch vor Paredes landete, drosch er ihn aus kurzer Distanz mit voller Wucht auf Guch.
Die Folge war eine Rudelbildung, Paredes sah Gelb und konnte die ganze Aufregung nicht nachvollziehen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Leandro Paredes: Skandalakte füllt sich
Paredes hatte zuletzt beim 1:0-Sieg Spaniens nach Verlängerung im WM-Finale mit einem Ausraster für einen Eklat gesorgt.
Nach Abpfiff brannten dem Mittelfeldspieler der "Albiceleste" völlig die Sicherungen durch. Bei Rangeleien packte er Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden. Zuvor war er bereits Eric Garcia körperlich angegangen. Schiedsrichter Slavko Vincic zeigte ihm dafür die Rote Karte.
Auch bei der WM 2022 sorgte er für Wirbel. Im Viertelfinale gegen die Niederlande hatte er nach einem Foul an Gegenspieler Nathan Ake den Ball mit voller Wucht von der Seitenlinie aus auf die niederländische Bank geschossen, was eine Eskalation zur Folge hatte.
Mehr News
Mo Salah vor Überraschungswechsel in die Türkei
Bundesliga
ran-Transferzeugnis: Drei Fünfer, ein Topteam verpasst knapp die Bestnote
WM
US-Städte erhöhen wohl weiter Druck auf Infantino
Bundesliga
FC Bayern: Wachablösung von Manuel Neuer im FCB-Tor?
Fußball
"Kommt Erpressung gleich": Schwere Vorwürfe gegen Infantino
2. Bundesliga
VfL Wolfsburg will kein "FC Bayern der 2. Liga" sein