Champions-League-Finale: Brand mit Lyon chancenlos gegen furiosen FC Barcelona

Für Jule Brand und OL Lyonnes gibt es im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona nichts zu holen. Die Katalaninnen siegen dank zwei Doppelpacks.

Jule Brand hat mit OL Lyonnes den Triumph in der Champions League verpasst. Der Rekordsieger aus Frankreich um die deutsche Nationalspielerin unterlag im Finale der Supermächte in Oslo dem FC Barcelona letztlich deutlich mit 0:4 (0:0) - und muss weiter auf den neunten Titel warten.

Die polnische Starstürmerin Ewa Pajor machte in ihrem sechsten Königsklassen-Endspiel mit einem Doppelpack den Unterschied (55./69.). Mit elf Turniertreffern holte die ehemalige Wolfsburgerin überlegen die Torjägerkrone. Auch Salma Paralluelo traf noch doppelt (90./90.+3).

Barcelona, das im Halbfinale die Triple-Träume des FC Bayern München zerstört hatte und zum sechsten Mal in Serie im Finale stand, schnappte sich nach 2021, 2023 und 2024 den vierten Titel und feierte nach dem Pokalsieg und der vorzeitigen Meisterschaft in Spanien das Triple. Es war das vierte Finale zwischen den beiden europäischen Schwergewichten: 2019 und 2022 hatte Lyon gewonnen, 2024 Barca.