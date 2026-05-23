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Champions-League-Finale: Brand mit Lyon chancenlos gegen furiosen FC Barcelona
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:10 Min
Für Jule Brand und OL Lyonnes gibt es im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona nichts zu holen. Die Katalaninnen siegen dank zwei Doppelpacks.
Jule Brand hat mit OL Lyonnes den Triumph in der Champions League verpasst. Der Rekordsieger aus Frankreich um die deutsche Nationalspielerin unterlag im Finale der Supermächte in Oslo dem FC Barcelona letztlich deutlich mit 0:4 (0:0) - und muss weiter auf den neunten Titel warten.
Die polnische Starstürmerin Ewa Pajor machte in ihrem sechsten Königsklassen-Endspiel mit einem Doppelpack den Unterschied (55./69.). Mit elf Turniertreffern holte die ehemalige Wolfsburgerin überlegen die Torjägerkrone. Auch Salma Paralluelo traf noch doppelt (90./90.+3).
Barcelona, das im Halbfinale die Triple-Träume des FC Bayern München zerstört hatte und zum sechsten Mal in Serie im Finale stand, schnappte sich nach 2021, 2023 und 2024 den vierten Titel und feierte nach dem Pokalsieg und der vorzeitigen Meisterschaft in Spanien das Triple. Es war das vierte Finale zwischen den beiden europäischen Schwergewichten: 2019 und 2022 hatte Lyon gewonnen, 2024 Barca.
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Lyon-Treffer wegen Abseits aberkannt
Brand hatte mit Lyon im Viertelfinale ihren Ex-Klub VfL Wolfsburg ausgeschaltet und mit ihrem Tor im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger FC Arsenal den französischen Doublesieger ins Finale geschossen. 2023 traf sie im Endspiel mit den Wölfinnen ebenfalls auf Barca, beim bitteren 2:3 nach 2:0-Halbzeitführung spielte Brand in Eindhoven keine Minute.
Im ausverkauften Ullevaal-Stadion in der norwegischen Hauptstadt war sie diesmal gesetzt. Die Löwinnen gingen sogar in Führung, der Treffer von Lindsey Heaps wurde aber wegen Abseits zurückgenommen (14.). Barca ging nach einem Konter in Führung, beim 2:0 bekam Pajor zu viel Platz, Paralluelo schraubte das Ergebnis spät noch in die Höhe.
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