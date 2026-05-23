Lukas Podolski feiert pompöse Polen-Party - Ex-Nationalspieler frenetisch verabschiedet

In seinem letzten Spiel mit Gornik Zabrze erlebt Lukas Podolski ein Torfestival. Die Fans feiern den Stürmer mit einer Choreografie.

Der gebührende Abschied einer großen Karriere: Unter frenetischem Jubel hat Lukas Podolski seinen letzten Einsatz als Profifußballer gefeiert. Beim 6:2 (5:0) seines Heimatvereins Gornik Zabrze gegen den überforderten Tabellenzehnten der polnischen Ekstraklasa, Radomiak Radom, wurde der Weltmeister von 2014 beim Stand von 6:0 in der 69. Minute eingewechselt.

Tags zuvor hatte der 40-Jährige in einem Video in den Sozialen Medien sein Karriereende verkündet.

Die Fans des 14-maligen polnischen Meisters, den "Poldi" nach fünf Jahren als Spieler erst am Donnerstag als Eigentümer vollständig übernommen hatte, huldigten ihm vor Spielbeginn. Eine Choreografie zeigte Podolskis breit grinsendes, sonnenbebrilltes Konterfei vor den Worten "Boss" und "Es wird gut".