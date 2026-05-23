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Lukas Podolski feiert pompöse Polen-Party - Ex-Nationalspieler frenetisch verabschiedet

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

DFB-Pokalfinale - Mega-Fanmarsch der Bayern: "Berlin ist Rot!"

Videoclip • 01:21 Min

In seinem letzten Spiel mit Gornik Zabrze erlebt Lukas Podolski ein Torfestival. Die Fans feiern den Stürmer mit einer Choreografie.

Der gebührende Abschied einer großen Karriere: Unter frenetischem Jubel hat Lukas Podolski seinen letzten Einsatz als Profifußballer gefeiert. Beim 6:2 (5:0) seines Heimatvereins Gornik Zabrze gegen den überforderten Tabellenzehnten der polnischen Ekstraklasa, Radomiak Radom, wurde der Weltmeister von 2014 beim Stand von 6:0 in der 69. Minute eingewechselt.

Tags zuvor hatte der 40-Jährige in einem Video in den Sozialen Medien sein Karriereende verkündet.

Die Fans des 14-maligen polnischen Meisters, den "Poldi" nach fünf Jahren als Spieler erst am Donnerstag als Eigentümer vollständig übernommen hatte, huldigten ihm vor Spielbeginn. Eine Choreografie zeigte Podolskis breit grinsendes, sonnenbebrilltes Konterfei vor den Worten "Boss" und "Es wird gut".

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Podolski stellt zum Abschied einen Bestwert auf

Der dritterfolgreichste DFB-Torschütze nach Miroslav Klose und Gerd Müller, der mit seiner linken Klebe und dem lockeren Mundwerk rasant zum Liebling der Fußballnation aufstieg, wurde 1985 im polnischen Gliwice vor den Toren von Zabrze geboren.

Durch den rund 20-minütigen Einsatz zum Abschied hat der "Kölsche Jung" einen Bestwert in der Ekstraklasa inne: Mit 40 Jahren und 353 Tagen war kein Feldspieler in Polens höchster Spielklasse älter. Obendrein startet Zabrze als Vizemeister hinter Lech Posen in dessen Ära als alleiniger Eigentümer zur kommenden Saison - und hat somit in der Champions-League-Qualifikation die Chance auf die Königsklasse.

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