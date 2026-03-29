Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es im Viertelfinale der Champions League gegen Olympique Lyon. Wer zeigt das Hinspiel im TV, Livestream und Liveticker?

Trotz eines Heimsiegs in der Hinrunde steht für den VfL Wolfsburg im Champions-League-Rückspiel gegen Olympique Lyon eine große Aufgabe an.

In der heimischen Volkswagen Arena besiegten die zweimaligen Titelträgerinnen die bis dahin ungeschlagenen Spielerinnen aus Frankreich mit 1:0.

Lineth Beerensteyn bescherte den Wölfinnen bereits nach 14 Minuten die Führung, die bis zum Abpfiff Bestand hielt.

Doch auch Lyon zeigte eine starke Leistung und wird im Rückspiel den Heimvorteil genießen. Während die Gastgeberinnen auf Ex-Wolfsburg-Spielerin Jule Brand bauen können, fehlt dem VfL die verletzte Alexandra Popp.

Wir fassen alle Informationen zum Spiel und zur TV-Übertragung zusammen.