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DFB-Team: Brisante Schiedsrichter-Ansetzung mit Stuart Attwell gegen Ghana
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:12 Min
Beim Länderspiel Deutschlands am Montag gegen Ghana gibt es mit Stuart Attwell eine durchaus brisante Schiedsrichter-Ansetzung. Der Engländer machte einst als VAR Bekanntschaft mit dem DFB-Team.
Das wird böse Erinnerungen wecken!
Beim deutschen Länderspiel am Montagabend in Stuttgart gegen Ghana (ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream) kommt Schiedsrichter Stuart Attwell zum Einsatz.
Der 43-Jährige leitet erstmals ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, hat aber dennoch eine Vorgeschichte mit dem DFB-Team.
EM 2024: Attwell als VAR bei Deutschlands Aus gegen Spanien
Attwell war bei der EM 2024 im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien (1:2 nach Verlängerung) als Video Assistant Referee (VAR) im Einsatz.
Im damaligen Spiel hatte ein vermeintliches Handspiel in der Verlängerung von Spaniens Marc Cucurella für viel Aufsehen gesorgt. Damals griff VAR Attwell nicht ein, Schiedsrichter Anthony Taylor ließ auf dem Feld zuvor weiterspielen.
Nagelsmann tobte nach EM-Aus 2024: "Das kann ich nicht akzeptieren"
Anschließend gingen bei den DFB-Protagonisten die Emotionen nach dem EM-Aus hoch. "Wahnsinn, dass es dann keinen Elfmeter gibt – das kann ich nicht akzeptieren", zürnte Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Kurioses Detail: Attwell war auch schon zuvor im Achtelfinale bei Deutschlands 2:0-Sieg gegen Dänemark als VAR im Einsatz und hatte in dieser Begegnung bei einer vergleichbaren Aktion durch seine Intervention noch einen Elfmeter für das DFB-Team ermöglicht.
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