DFB-Team: Brisante Schiedsrichter-Ansetzung mit Stuart Attwell gegen Ghana

ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Beim Länderspiel Deutschlands am Montag gegen Ghana gibt es mit Stuart Attwell eine durchaus brisante Schiedsrichter-Ansetzung. Der Engländer machte einst als VAR Bekanntschaft mit dem DFB-Team.

Das wird böse Erinnerungen wecken! Beim deutschen Länderspiel am Montagabend in Stuttgart gegen Ghana (ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream) kommt Schiedsrichter Stuart Attwell zum Einsatz. DFB-Team: Die sechs Erkenntnisse nach dem Torfestival gegen die Schweiz Der 43-Jährige leitet erstmals ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, hat aber dennoch eine Vorgeschichte mit dem DFB-Team.

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EM 2024: Attwell als VAR bei Deutschlands Aus gegen Spanien Attwell war bei der EM 2024 im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien (1:2 nach Verlängerung) als Video Assistant Referee (VAR) im Einsatz. Im damaligen Spiel hatte ein vermeintliches Handspiel in der Verlängerung von Spaniens Marc Cucurella für viel Aufsehen gesorgt. Damals griff VAR Attwell nicht ein, Schiedsrichter Anthony Taylor ließ auf dem Feld zuvor weiterspielen.