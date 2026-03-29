Uli Hoeneß überschüttet Bayerns Torjäger Harry Kane mit Lob. Ginge es nach dem Ehrenpräsidenten, spielt der Engländer noch lange für den Verein.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß wünscht sich eine Vertragsverlängerung des Torgaranten Harry Kane bei Bayern München. "Das wäre ein Traum", sagte Hoeneß dem "kicker" und ergänzte: "Er hat seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist. Was ich höre und spüre: dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen."

Das spräche für eine längerfristige Zusammenarbeit. Hoeneß sieht beim 32-Jährigen kein nahes Ende. "Er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er kann auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen." In München? "Man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt..."

Die Bayern hatten bei Kanes Verpflichtung 95 Millionen Euro Ablöse bezahlt - ein Schnäppchen, meinte Hoeneß. "Der Alexander Isak von Liverpool, der hat 150 Millionen Euro gekostet. Wenn der 150 wert ist, ist Harry 250 Millionen Euro wert", zog der Patron einen Vergleich.