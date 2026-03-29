Bundesliga
FC Bayern München: Uli Hoeneß schwärmt von Harry Kane - "... dann ist Harry 250 Millionen wert"
Veröffentlicht:von SID
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FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme?
Videoclip • 01:18 Min
Uli Hoeneß überschüttet Bayerns Torjäger Harry Kane mit Lob. Ginge es nach dem Ehrenpräsidenten, spielt der Engländer noch lange für den Verein.
Ehrenpräsident Uli Hoeneß wünscht sich eine Vertragsverlängerung des Torgaranten Harry Kane bei Bayern München. "Das wäre ein Traum", sagte Hoeneß dem "kicker" und ergänzte: "Er hat seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist. Was ich höre und spüre: dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen."
Das spräche für eine längerfristige Zusammenarbeit. Hoeneß sieht beim 32-Jährigen kein nahes Ende. "Er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er kann auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen." In München? "Man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt..."
Die Bayern hatten bei Kanes Verpflichtung 95 Millionen Euro Ablöse bezahlt - ein Schnäppchen, meinte Hoeneß. "Der Alexander Isak von Liverpool, der hat 150 Millionen Euro gekostet. Wenn der 150 wert ist, ist Harry 250 Millionen Euro wert", zog der Patron einen Vergleich.
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Hoeneß schwärmt von Kane
Beim FC Bayern sei Kane zum kompletten Stürmer gereift. "Dieses läuferische Element hat er unter dem Vincent Kompany entdeckt. Er ist bei jeder Standardsituation mit in der eigenen Box. Und die Pässe! Der spielt ja aus dem Stand 70-Meter-Pässe auf den [Michael] Olise, das ist ein Wahnsinn", schwärmte Hoeneß.
Dazu habe Kane einen "guten Charakter" und sei "ein Vorbild für unsere jungen Spieler, in der Kabine schauen die Jungs zu ihm auf. Wir können nur stolz sein, dass wir den in unseren Reihen haben."
Überhaupt prophezeite der einstige Profi, Manager und Präsident "seinem" Klub gute Jahre: "Wenn es dem Vincent gelingt, weiter diese jungen und hungrigen Leute einzubauen, wird es eine große Zukunft für Bayern München."
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