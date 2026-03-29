Brisante Schiedsrichter-Ansetzung mit Stuart Attwell gegen GhanaFußball
WM 2026 - Ghanas Nationaltrainer Addo warb um DFB-Star
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:12 Min
Otto Addo hat vergeblich um die Dienste von Jamie Leweling geworben. Das verriet Ghanas Nationaltrainer in einem Interview.
"Wir hatten ein Gespräch, als er für die U21 gespielt hat. Er hat einen engen Bezug zu Ghana, reist dort regelmäßig hin und hat einen engen Draht zu seiner Familie", sagte Addo im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Leweling habe damals "um Bedenkzeit gebeten". Doch dann sei "recht zügig die Einladung zur deutschen A-Nationalmannschaft" gekommen.
Inzwischen hat Leweling, dessen Vater aus Ghana stammt, seit seinem Debüt im Oktober 2024 vier Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) absolviert. Auf seinen fünften Einsatz muss der Offensivspieler des Bundesligisten VfB Stuttgart vorerst warten. Das Spiel gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart verpasst der 25-Jährige aufgrund muskulärer Probleme.
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