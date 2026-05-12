DFB-Pokalfinale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche

Im DFB-Pokalfinale der Frauen trifft der FC Bayern München auf den VfL Wolfsburg. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.

Machen die Frauen des FC Bayern München das Double perfekt? Oder wird der VfL Wolfsburg zum Spielverderber?

Im Endspiel des DFB-Pokals der Frauen treffen die beiden erfolgreichsten Mannschaften der letzten Jahre aufeinander. In den vergangenen elf Jahren hieß der DFB-Pokalsieger bei den Frauen immer FC Bayern oder VfL Wolfsburg.

Während die "Wölfinnen" den Titel von 2015 bis 2024 gleich zehnmal in Folge gewannen, triumphierten die Bayern-Frauen im vergangenen Mai erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte.

Am 14. Mai will das Team von Trainer Jose Barcala den Titel verteidigen. ran hat alle wichtigen Informationen zum Frauen-Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.