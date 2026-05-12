Fußball
DFB-Pokalfinale der Frauen: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:07 Min
Im DFB-Pokalfinale der Frauen trifft der FC Bayern München auf den VfL Wolfsburg. So könnt ihr das Finale im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker verfolgen.
Machen die Frauen des FC Bayern München das Double perfekt? Oder wird der VfL Wolfsburg zum Spielverderber?
Im Endspiel des DFB-Pokals der Frauen treffen die beiden erfolgreichsten Mannschaften der letzten Jahre aufeinander. In den vergangenen elf Jahren hieß der DFB-Pokalsieger bei den Frauen immer FC Bayern oder VfL Wolfsburg.
Während die "Wölfinnen" den Titel von 2015 bis 2024 gleich zehnmal in Folge gewannen, triumphierten die Bayern-Frauen im vergangenen Mai erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte.
Am 14. Mai will das Team von Trainer Jose Barcala den Titel verteidigen. ran hat alle wichtigen Informationen zum Frauen-Finale im DFB-Pokal zusammengefasst.
DFB-Pokalfinale der Frauen live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Endspiel statt?
Spiel: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern
Wettbewerb: DFB-Pokal der Frauen; Finale
Datum: 14. Mai 2026
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)
DFB-Pokal live: Wird das Finale der Frauen im Free-TV übertragen?
Ja. Das Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern wird im Free-TV im ZDF übertragen.
Frauen-Finale im DFB-Pokal: Wer überträgt das Endspiel zwischen Wolfsburg und Bayern im Livestream?
Im Livestream wird das Finale des DFB-Pokals der Frauen kostenlos auf Joyn übertragen.
DFB-Pokal der Frauen: Wo kann ich das Endspiel Wolfsburg - Bayern im Liveticker verfolgen?
Einen Liveticker für das Finale im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern gibt es natürlich auf ran.de.
Alle Infos zur Übertragung des Finals im DFB-Pokal der Frauen
Begegnung: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern
Datum und Uhrzeit: 14. Mai 2026; 16:00 Uhr
Free-TV: ZDF
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de