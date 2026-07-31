Fußball-Welt trauert um Milan-Legende Franco Baresi

:newstime Fußball-Welt trauert um Abwehr-Ikone Baresi Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Weltmeister von 1982 und langjährige Libero der AC Mailand ist tot. Das gab sein früherer Klub am frühen Freitagmorgen bekannt.

Die italienische Fußball-Ikone Franco Baresi ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Sein einstiger Klub AC Mailand bestätigte den Tod der Libero-Legende und teilte in einem Statement mit, man traure um "Franco Baresi, der ebenso wie sein Trikot mit der Nummer 6 für immer ein untrennbarer und wesentlicher Bestandteil der DNA und der Geschichte des Vereins bleiben wird". Zu den Todesumständen machte Milan keine Angaben. Laut der italienischen Nachrichtenagentur "Ansa" starb Baresi in der Nacht auf Freitag

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AC Milan trauert: "Herz und Seele des Klubs" "Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des Klubs verkörperte", heißt es in der Mitteilung von Baresis früherem Klub weiter. "Doch jeder im Verein und alle Milanisti müssen dem Andenken an Franco Baresi gerecht werden." Laut "Gazzetta dello Sport" befand sich Baresi zuletzt in einem Krankenhaus am Stadtrand von Mailand. 2025 war er wegen eines Lungenknotens operiert worden. Bereits im Verlauf dieser Woche waren zunächst Falschmeldungen über den Tod Baresis kursiert. Sogar Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini fiel darauf herein und sprach auf der Plattform "X" sein Beileid aus. Die Rossoneri reagierten jedoch umgehend und wiesen die Meldungen zurück. Dennoch hieß es, dass Baresi "eine schwierige und heikle Phase" durchlebe. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand im Februar hatte Baresi noch zu den Trägern der Olympischen Flamme gehört.

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Volles Titelregal: Seine Erfolge mit der AC Milan Im Fußball ist Baresi eine Legende, in Mailand ein Held. Der in der norditalienischen Gemeinde Travagliato geborene Baresi spielte in seiner gesamten Karriere für keinen anderen Klub. 19 Jahre lief der Innenverteidiger im Trikot der AC Milan auf. In seiner Zeit von 1978 bis 1997 sammelte Baresi zahlreiche Titel mit den Rossoneri. Sechs Mal durfte Baresi die italienische Meisterschaft feiern. Zudem gewann er dreimal die europäische Königsklasse - zweimal den Europapokal der Landesmeister und einmal die Champions League, die aus dem Landesmeister-Pokal hervorging. Außerdem holte er dreimal den UEFA-Supercup und viermal den italienischen Superpokal. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde er 1982 Weltmeister, auch wenn er während des gesamten Turniers ohne Einsatz blieb. Im Finale besiegten die Azzurri damals in Madrid das DFB-Team um Karl-Heinz Rummenigge mit 3:1. 1994 unterlag er dann als Stammspieler im WM-Finale gegen Brasilien. Auch persönliche Erfolge konnte Baresi in seiner Karriere verbuchen. Im Jahr 1989 wurde er beim Ballon d'Or Zweiter. Zehn Jahre später wurde er bei Milan zum Spieler des Jahrhunderts gewählt, bevor er 2013 in die italienische Fußball-Hall of Fame aufgenommen wurde.

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