:newstime WM-Plan der FIFA: UEFA droht mit Boykott Videoclip • 36 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die UEFA setzt mit dem angedrohten WM-Boykott ein klares Stopschild für die WM-Verkaufspläne von Gianni Infantino. In der Konsequenz muss nun auch die Ablösung des FIFA-Bosses Thema sein. Ein Kommentar.

Die UEFA hat ein Zeichen gesetzt. Alle 55 UEFA-Mitgliedverbände haben dafür gestimmt, einen WM-Boykott zu unterstützen. Damit wurde klar signalisiert, was die europäischen Fußball-Verbände von den "WM-Verkäufsplänen" des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino halten - nämlich gar nichts. Genauso wie die meisten Fußball-Fans auch. UEFA will wohl Infantino stürzen - er soll FIFA-Boss werden Die WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte ohnehin schon dafür gesorgt, dass sich der Fußball noch mehr von der Basis entfernte. Infantino hatte großen Anteil daran. Das begann mit dem fragwürdigen "Friedenspreis" für US-Präsident Donald Trump, setzte sich mit horrenden Ticketpreisen und den erschwerten Einreisebedingungen für viele Fans fort und gipfelte schließlich mit dem WM-Finale, bei dem der Platz schlecht, die Halbzeitshow zu lang und die Siegerehrung durch Trump peinlich war. Die Tendenz ist akut besorgniserregend.

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Die WM ist kein Anlageprodukt, sondern ein Vermächtnis Dass Infantino nun Anteile der Fußball-WM an Investoren verkaufen möchte, ist der nächste Schritt einer unschönen Entwicklung. Die UEFA hat völlig recht, wenn sie in ihrem Statement klarstellt: "Die Weltmeisterschaft darf nicht wie ein Anlageprodukt behandelt werden. Sie ist eines der größten Vermächtnisse des Fußballs." Schon das Vorgehen des FIFA-Präsidenten ist fragwürdig. Infantino soll laut Medienberichten den Mitgliedsverbänden eine Zustimmungsultimatum bis zum 19. September gesetzt haben. Stimmen sie dafür, werden hohe Summen und eine nochmals erweiterte WM in Aussicht gestellt. Echte Demokratie sieht anders aus. Uli Hoeneß zu FIFA-Plänen: Wettbewerbe ohne Europa "kannst du in die Tonne treten" Jedem ist bewusst, dass es im Profifußball auch um viel Geld geht. Aber: Es darf nicht nur noch darum gehen. Die Fußball-WM 2026 war mit einem geschätzten Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar ohnehin die lukrativste aller Zeiten. Anstatt sich damit zufriedenzugeben, wird sofort nach der nächsten Möglichkeit gesucht, noch mehr Kohle zu generieren.

Mehrheit gegen die Pläne ist auch eine Mehrheit gegen Infantino Hoffnung macht zudem, dass sich auch der Kontinentalverband Mittel- und Nordamerikas - inklusive den WM-Gastgebern USA, Kanada und Mexiko - gegen die FIFA-Pläne ausgesprochen hat. Das ist nicht mehr weit bis zu einer Mehrheit. Sollte die zustande kommen, müsste in der Konsequenz diese dann auch für eine Abwahl Infantinos genutzt werden. Denn nur ohne ihn hat die FIFA eine Zukunft.

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