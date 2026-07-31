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FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München: Verkaufskandidat schwach, Youngster lässt aufhorchen - die Noten der FCB-Stars
Aktualisiert:von Martin Volkmar
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FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent"
Videoclip • 01:56 Min
Der FC Bayern München testet im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee die eigene Form in der Partie gegen den Amateurklub FC Rottach-Egern. ran zeigt die Noten der FCB-Stars beim erwarteten Kantersieg.
Aus dem Bayern-Trainingslager berichtet Martin Volkmar
Der FC Bayern München bereitet sich traditionell auf die neue Saison im Trainingslager am Tegernsee vor und trifft dort erneut auf den Amateur-Klub FC Rottach-Egern.
Im Vorjahr fiel die Partie aus, weil die Münchner das Trainingslager wegen ihrer Asienreise ausfallen ließen. Vor zwei Jahren gewann der FCB gegen den Klub aus der Kreisklasse mit 14:1, im Jahr davor sogar mit 27:0.
Hoeneß verkündet: Eberl-Entscheidung beim FC Bayern gefallen
Diesmal tat sich die zunächst komplett mit der zweiten und teilweise dritten Besetzung auflaufende Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bei extrem schwüler Hitze vor allem in der ersten Halbzeit lange schwer.
Am Ende stand dennoch ein standesgemäßer 15:0 (6:0)-Sieg. ran zeigt die Noten der FCB-Stars.
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Sven Ulreich
Die etatmäßige Nummer drei führt das Team als Kapitän aufs Feld, hat aber fast keine Ballberührung. Geht zur Pause runter und gibt die Spielführerbinde an Bischof.
ran-Note: 3
Sacha Boey
Der Franzose ist nach beendeter Leihe zu Galatasaray Istanbul klarer Verkaufskandidat. Hat rechts hinten nichts zu tun, kann aber nach vorne auch kaum Akzente setzen. Macht nach 63 Minuten Platz für Ndiaye.
ran-Note: 4
Filip Pavic
Der 16-Jährige, der bereits einmal in der Champions League zum Einsatz kam, zeigt trotz seines jungen Alters einen souveränen Auftritt in der Innenvereidigung. Bei Standards mit vorne, erzielte per Kopf nach Ibrahimovic-Ecke das frühe 1:0 (7.).
ran-Note: 2
Min-Jae Kim
Der südkoreanische WM-Teilnehmer ist als Abwehrchef praktisch arbeitslos. Macht schon nach 32 Minuten Platz für Ito.
ran-Note: 3
Vincent Manuba
Der 21-Jährige aus der zweiten FCB-Mannschaft darf aufgrund des Fehlens von Alphonso Davies zunächst links hinten in der Viererkette ran. Lässt nichts anbrennen, zudem mit ein paar guten Vorstößen. Muss nach 55 Minuten verletzt ausgewechselt werden.
ran-Note: 3
Joao Palhinha
Obwohl Max Eberl am Tag zuvor eindeutig klargemacht hatte, dass der Portugiese keine Zukunft bei den Bayern hat, steht er in der Anfangsformation. Hält meist seine Position, so dass er nur selten eingreifen musste. Seine Distanzschüsse verfehlen zunächst ihr Ziel, ehe er einen Kracher in den Winkel zum 9:0 folgen lässt (56.). Sieben Minuten später geht er für Kimmich runter.
ran-Note: 3
Tom Bischof
Der U21-Nationalspieler, der bei der WM nicht dabei war, ist der prominenteste Akteur in der Startelf. Lenkt das Spiel, hat aber mehrfach Pech im Abschluss. Scheitert gleich mehrfach an Latte (3.), Pfosten (37.) und Rottachs Keeper Kilian Zimmer (21., 43.). Macht nach 63 Minuten ebenfalls Platz und übergibt die Binde an Kimmich.
ran-Note: 3
Maycon Douglas Cardozo
Der 17 Jahre alte Brasilianer, der bereits zweimal in der Bundesliga eingesetzt wurde, kommt rechts offensiv zum Zuge. Mit dem Assist zum 2:0, hält sich aber lange etwas zurück. Trifft dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 6:0. Auch direkt nach der Halbzeitpause per Kopf zur Stelle zum 7:0 (49.). Zudem mit der Vorlage auf Kimmich zum 14:0.
ran-Note: 2
Felipe Chavez
Der Deutsch-Peruaner, der zuletzt an den 1. FC Köln ausgeliehen war, kommt im zentralen offensiven Mittelfeld zum Zuge. Einige gute Aktionen wie die Flanke zum 2:0 und der Hackenvorlage zum 6:0. Zudem bei seinem Doppelschlag zum 3:0 und 4:0 (10., 12.) auch sehr effektiv vor dem Tor. Nach dem Wechsel hellwach und mit den Torvorlagen zum 7:0 und 8:0. Wird nach 63 Minuten durch Assomo ersetzt.
ran-Note: 2
Arijon Ibrahimovic
Der Ex-Heidenheimer, der im Gegensatz zu den meisten zurückgekehrten Profis seinen Platz im Profi-Kader sicher hat, darf auf seiner Stammposition auf dem linken Flügel auflaufen. Lange auffälligster Münchner Angreifer, wenngleich ihm nicht alles gelingt. Gleichwohl mit mehreren guten Aktionen wie der Ecke zum 1:0, der Vorlage zum 10:0 und seinen Toren zum 2:0 (8.) und 5:0 (45.). Nach 63 Minuten für Della Rovere ausgetauscht.
ran-Note: 2
Armindo Sieb
Der Rückkehrer aus Fürth agiert als Mittelstürmer, vergibt dort aber zunächst einige gute Chancen. Immerhin mit den Torvorlagen zum 3:0 und 5:0. In der 50. Minute dann zur Stelle mit dem Treffer zum 7:0, dem er kurz darauf das 10:0 folgen lässt (59.). Geht nach 72 Minuten raus.
ran-Note: 2
Hiroki Ito (ab 32.)
Der Japaner kommt schon in der ersten Hälfte für Kim und ersetzt ihn im Abwehrzentrum, hat aber ebenfalls nichts zu tun. Geht nach einem Kurzeinsatz von nur 31 Minuten für Tah wieder vom Feld (63.).
ran-Note: 3
David Podar-Stiube (ab 46.)
Der gerade mal 16 Jahre alte Junioren-Nationalspieler ersetzt Ulreich nach der Pause im Tor, während Manuel Neuer und Jonas Urbig draußen bleiben. Kann sich erwartungsgemäß nicht auszeichnen.
ran-Note: 3
Nathaniel Brown (ab 55.)
Der Neuzugang aus Frankfurt ersetzt Manuba und kommt so zu seinem ersten Einsatz für die Bayern. Hat aber nur wenig aufällige Aktionen im neuen Team.
ran-Note: 3
Jonathan Tah (ab 63.)
Vier Tage nach der Rückkehr aus dem WM-Urlaub kommt der Abwehrchef zu seinen ersten Einsatzminuten in der neuen Saison. Hat aber gegen die immer müderen Gastgeber fast nichts zu tun in der Defensive.
ran-Note: 3
Joshua Kimmich (ab 63.)
Der DFB-Kapitän übernimmt nach seiner Rückkehr auf den Platz direkt die Kapitänsbinde. Hält sich zunächst etwas zurück, macht aber dann noch sein Tor zum 14:0 (87.).
ran-Note: 3
Aleksandar Pavlovic (ab 63.)
Auch Kimmichs Nebenmann im defensiven Mittelfeld darf erste Einsatzzeit in der neuen Saison im Klubtrikot sammeln. Überschaubarer Aktionsradius, da er nach hinten auch nicht gefordert ist, aber mit dem schönen Treffer zum 13:0 in der 84. Minute.
ran-Note: 3
Bara Ndiaye (ab 63.)
Der Youngster aus dem Senegal, dessen finaler Wechsel zu Bayern nur noch Formsache ist, führt sich nur drei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem wunderschönen Treffer aus der Distanz zum 11:0 ein (66.).
ran-Note: 2
Guido Della Rovere (ab 63.)
Der 19 Jahre alte Italiener aus der zweiten Mannschaft kommt für Ibrahimovic, ist aber nicht so auffällig wie sein Vorgänger.
ran-Note: 3
Bastian Assomo (ab 63.)
Der 16 Jahre alte Stürmer, vor einem Jahr von Hertha BSC nach München gewechselt, nutzt seine Chance nur vier Minuten nach der Einwechslung mit dem wuchtigen Schuss nach Ballgewinn zum 12:0.
ran-Note: 2
Skender Nuraj (ab 72.)
Der 16-Jährige, der für die deutsche U15 spielt, ersetzt Sieb in der Offensive: Kann sich lange nicht auszeichnen, setzt dann aber noch den Schlusspunkt zum 15:0 (90.).
ran-Note: 2
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