Italien-Umbruch: Star-Trainer kehrt zurück - auch Sportdirektor-Posten ist besetzt

Die Frage um Italiens neuen Nationaltrainer ist geklärt: Ein alter Bekannter soll das Land zu neuem Erfolg führen.

Roberto Mancini kehrt als Nationaltrainer Italiens zurück. Der 61-Jährige, der die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel geführt hatte, übernimmt das Amt, das er von 2018 bis 2023 bereits innehatte.

Der Verpflichtung des früheren Nationalspielers war ein chaotischer Auswahlprozess vorangegangen. Pep Guardiola und Carlo Ancelotti sagten ab, Andrea Pirlo schien den Posten sicher zu haben, wurde wegen eines Vertrags mit einem russischen Wettanbieter jedoch aussortiert.

Neben Mancini soll auch der frühere Vereinstrainer Claudio Ranieri (74) beim Neuaufbau helfen. Der einstige Meistertrainer des englischen Premier-League-Klubs Leicester City, der bis 2025 bei der AS Rom verantwortlich war, übernimmt die Position des Sportdirektors. Ranieri folgt auf Paolo Maldini, der das Amt nur wenige Tage ausgeübt hatte.

Mancini und Ranieri sollen am Mittwoch vorgestellt werden. Das kündigte Italiens Verbandschef Giovanni Malago an. Der viermalige Weltmeister steht vor einem großen Umbruch. 2018 in Russland, 2022 in Katar und 2026 in den USA, Mexiko und Kanada fehlten die Italiener bei der WM-Endrunde.

Auch interessant: WM 2026: FIFA-Regelhüter geben wohl VAR-Fehler zu - Argentinien profitierte von Schiedsrichter-Entscheidung