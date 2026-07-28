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Cristiano Ronaldo vor Portugal-Rücktritt? Bericht sorgt für Aufsehen
Aktualisiert:von ran.de
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Wie lange trägt Cristiano Ronaldo noch das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft? Ein Journalist aus Jordanien behauptet jetzt: In wenigen Wochen ist Schluss.
Die große Karriere von Cristiano Ronaldo steht möglicherweise kurz vor ihrem Ende - zumindest in der Nationalmannschaft.
Nach dem Achtelfinal-Aus seiner Portugiesen bei der WM gegen Spanien hatte "CR7" zwar angekündigt, dass diese Weltmeisterschaft wahrscheinlich seine letzte gewesen sei. Allerdings ließ der 41-Jährige offen, ob er bis zur EM 2028 weitermachen könnte.
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Wie der jordanische Journalist Mohammed Awaad berichtet, steht Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft aber womöglich bereits kurz bevor. So soll das kommende Nations-League-Spiel gegen Wales am 24. September sein finaler Auftritt im Portugal-Trikot werden. Eine offizielle Bestätigung des Berichts gibt es jedoch bislang nicht.
Die Kulisse würde jedoch zu einem Abschiedsspiel für den fünfmaligen Ballon-d'Or-Sieger passen. Denn die Partie findet im Estadio Jose Alvalade von Sporting Lissabon statt - jener Klub, bei dem Ronaldo einst seine Profikarriere begonnen hat.
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Cristiano Ronaldo: Klubkarriere bei Al-Nassr soll weitergehen
Ronaldo bestritt bislang 233 Länderspiele für Portugal und erzielte 146 Tore, beide Werte sind Bestmarken in der Fußball-Historie des Landes. Sein Debüt feierte er im August 2003 in einem Testspiel gegen Kasachstan.
Auf Klubebene jedoch soll die Karriere des langjährigen Angreifers von Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin weitergehen. Sein Vertrag beim saudischen Klub Al-Nassr läuft noch bis Sommer 2027. In der vergangenen Spielzeit gewann Ronaldo mit dem Verein aus der Hauptstadt Riad die Meisterschaft.
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