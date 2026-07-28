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Rayo Vallecano muss wegen Sicherheitsmängeln sein Stadion verlassen
Veröffentlicht:von ran.de
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Schock für Rayo Vallecano wenige Wochen vor dem Saisonstart der spanischen Liga: Der Conference-League-Finalist verliert das Nutzungsrecht für sein Stadion und muss sich eine Ersatzspielstätte suchen.
Gut drei Wochen vor dem Saisonstart der spanischen Primera Division steht Rayo Vallecano ohne Stadion da. Dem Klub aus dem Madrider Stadtteil Vallecas, der im Mai im Finale der Conference League gestanden hatte, wurde wegen gravierender Sicherheitsmängel die Betriebserlaubnis für das Estadio de Vallecas entzogen.
"Wir haben eine Prüfung des Stadions durchgeführt, die hinsichtlich der Instandhaltung des Stadions ziemlich ernüchternde Ergebnisse erbracht hat", erklärte Mariano de Paco Serrano, Minister für Kultur, Tourismus und Sport der Autonomen Gemeinschaft Madrid, in deren Besitz sich das Stadion befindet.
In den kommenden Monaten sollen am Stadion die notwendigsten Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. In dem Prüfbericht ist von "allgemeiner Veralterung" und "schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften" die Rede. Die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit der gesamten Anlage seien gefährdet gewesen.
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Ersatzspielstätte für Rayo Vallecano noch unklar
Wo Rayo während der Renovierungsarbeiten seine Heimspiele austragen wird, ist noch offen. "Es gibt ein internes Verfahren der Liga mit dem Verein, in dessen Rahmen entschieden wird, in welchem Stadion das erste Spiel ausgetragen wird", betonte Serrano.
Der Spielbetrieb solle jedoch definitiv fortgesetzt werden. Sein erstes Heimspiel bestreitet Rayo nach aktuellem Stand am 20. August gegen Deportivo Alaves.
Das Stadion war in seiner jetzigen Form 1976 in Betrieb genommen worden und fasst etwa 14.000 Zuschauer. Erst im Juni wurden umfangreiche Pläne zur Renovierung des Stadions veröffentlicht, die insgesamt zwei Jahre dauern sollen.
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