Schock für Rayo Vallecano wenige Wochen vor dem Saisonstart der spanischen Liga: Der Conference-League-Finalist verliert das Nutzungsrecht für sein Stadion und muss sich eine Ersatzspielstätte suchen.

Gut drei Wochen vor dem Saisonstart der spanischen Primera Division steht Rayo Vallecano ohne Stadion da. Dem Klub aus dem Madrider Stadtteil Vallecas, der im Mai im Finale der Conference League gestanden hatte, wurde wegen gravierender Sicherheitsmängel die Betriebserlaubnis für das Estadio de Vallecas entzogen.

"Wir haben eine Prüfung des Stadions durchgeführt, die hinsichtlich der Instandhaltung des Stadions ziemlich ernüchternde Ergebnisse erbracht hat", erklärte Mariano de Paco Serrano, Minister für Kultur, Tourismus und Sport der Autonomen Gemeinschaft Madrid, in deren Besitz sich das Stadion befindet.

In den kommenden Monaten sollen am Stadion die notwendigsten Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. In dem Prüfbericht ist von "allgemeiner Veralterung" und "schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften" die Rede. Die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit der gesamten Anlage seien gefährdet gewesen.