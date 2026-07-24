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Jürgen Klopp: DFB-Pressekonferenz heute live im Joyn-Livestream und Ticker - Weltmeister soll Geschäftsführer werden
Aktualisiert:von ran
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WM 2026: Jürgen Klopp meldet sich zu Gerüchten über Tuchel-Kritik
Videoclip • 01:27 Min
Wer wird neuer Bundestrainer? Der DFB hat offiziell noch nichts verkündet - dennoch deutet alles auf Jürgen Klopp hin. Auf der Pressekonferenz am Freitag soll es endlich Gewissheit geben. ran hat alle Infos zur Übertragung im Joyn-Livestream und Ticker.
Mit dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ging die Trennung zwischen DFB und Julian Nagelsmann einher. Seitdem steht die Frage im Raum: Wer tritt die Nachfolge Bundestrainers an?
Diese soll sich am Freitag, den 24. Juli, endlich klären, denn der DFB hat eine Pressekonferenz um 11:00 Uhr angekündigt. Ein konreter Grund wurde allerdings nicht genannt, was die Spekulationen um eine Trainer-Verkündung weiter ankurbelt.
DFB-Pressekonferenz am Freitag ab 11:00 Uhr im Joyn-Livestream
Jürgen Klopp ist seit Beginn der Diskussion heißester Kandidat auf den Trainerposten. Offenbar haben sich der DFB, Klopp und sein alter Arbeitgeber Red Bull einigen können.
Hier gibt es alle News zur (voraussichtlichen) Klopp-Vorstellung im Ticker.
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+++ Update 8:27 Uhr: Per Mertesacker ersetzt Andreas Rettig +++
Bevor um 11:00 Uhr die Pressekonferenz rund um die offizielle Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuen DFB-Bundestrainer startet, sickern schon zuvor weitere Personal-News durch.
Wie "Sky" berichtet, steigt Per Mertesacker ebenfalls beim DFB ein und ersetzt dabei Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport.
Wie Klopp soll der Weltmeister von 2014 einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Mertesacker soll im Januar 2027 seine Arbeit aufnehmen, wenn Rettigs Vertrag ausgelaufen ist.
So kann man die DFB-Pressekonferenz live verfolgen
Am Freitag um 11:00 Uhr ist die Pressekonferenz des DFB angesetzt. Diese lässt sich bequem im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen.
Das sind die Themen der DFB-Pressekonferenz
Eine Einigung mit Klopp und dem DFB soll bereits stattgefunden haben. Der Deal mit Klopps bisherigen Arbeitgeber Red Bull ist laut "Bild" bereits in trockenen Tüchern.
Auch wenn sich dieser für den DFB als teure Angelegenheit herausstellte. Die Rede ist von einer Zahlung von einer Million Euro an die Konzern-Stiftung "Wings for Life".
Kurz vor der Bekanntgabe des neuen Bundestrainers, schalten sich Aufsichtsrat und Gesellschafter der DFB GmbH und Co. KG digital dazu. Diese Gremien müssen den Vertrag, der offenbar bis zu WM 2030 läuft, zunächst absegnen. Nach "SID"-Informationen kommen diese am Freitag um 9 Uhr zusammen.
Laut "dpa"-Informationen soll schon am Donnerstag eine Sitzung zwischen den Gremien stattgefunden haben. Eine formale Zustimmung gibt es demnach allerdings noch nicht. Diese soll es laut "Bild"-Informationen erst kurz vor der Pressekonferenz geben.
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So sieht Klopps Trainerteam beim DFB wohl aus
Neben der Einigung mit Klopp und dem Deal mit Red Bull steht offenbar auch das Trainerteam von Jürgen Klopp bereits fest.
Laut Berichten von "Bild" und "Sky" soll der 59-Jährige neben seinen jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders auch den früheren Nationalspieler und BVB-Star Sven Bender als Co-Trainer mit zum DFB locken.
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DFB-Team: Der Fahrplan des neuen Trainerteams
Jürgen Klopp soll die deutsche Nationalmannschaft zu alter Stärke führen. Bis zum ersten Test bleiben ihm und seinem Team noch zwei Monate.
Ende September startet die neue Saison der Nations League. Dort muss sich Deutschland in Gruppe A2 gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland beweisen.
24. September: Niederlande – Deutschland (Nations League)
27. September: Deutschland – Griechenland in Augsburg (Nations League)
1. Oktober: Deutschland – Serbien in München (Nations League)
4. Oktober: Griechenland – Deutschland (Nations League)
Danach warten die nächsten Aufgaben des DFB-Teams im November. Zum ganzen Fahrplan geht es hier.
Auch interessant: Jürgen Klopp: Seine größte Aufgabe beim DFB-Team ist Joshua Kimmich
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