Schlechte Nachrichten für Michael Olise. Der Bayern-Star muss in München aus seiner bisherigen Bleibe ausziehen.

Die Fußball-WM endete für Bayern-Star Michael Olise gleich doppelt enttäuschend. Erst unterlag Frankreich im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien mit 0:2, dann ging auch noch das Spiel um Platz drei gegen England mit 4:6 verloren.

Und während es zuletzt auch wiederholt Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid gab, muss sich der 24-Jährige nun auch privat mit dem nächsten Problem befassen.

So muss der Offensivspieler laut "Bild" bereits in wenigen Wochen seine in München gemietete Villa verlassen. Beruhigend für alle Bayern-Fans: Die "Königlichen" aus Madrid haben damit nichts zu tun.

Vielmehr liegt der Grund darin, dass Olise sein Mietvertrag gekündigt wurde. Seit seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt im Sommer 2024 lebte der Franzose im Münchner Nobel-Vorort Grünwald in der Villa von Ex-Bayern-Star Jerome Boateng.