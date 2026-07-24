ran Fußball Jürgen Klopp: Seine ersten Worte als Bundestrainer Videoclip • 01:52 Min Link kopieren Teilen

Entscheidung beim DFB: Jürgen Klopp wird Bundestrainer und übernimmt die Nachfolge von Julian Nagelsmann.

Jürgen Klopp zeigte bei seiner Krönungsmesse zum Heilsbringer des deutschen Fußballs und mächtigsten Bundestrainer seit Franz Beckenbauer sein berühmtes Zahnpastalächeln. "Es ist eine große Ehre, hier zu sitzen. Die Nationalmannschaft", sagte der neue Bundestrainer bei seiner Kür, "kann uns Deutsche verbinden wie kaum etwas anderes. Genau das macht diese Aufgabe für mich so besonders." Jürgen Klopps Trainerteam - alle Assistenten im Überblick Er gehe seine große Aufgabe "mit Demut und Geduld an" - und mit einem klaren Ziel: "Eine Mannschaft zu entwickeln, die füreinander kämpft, die Freude am Fußball hat und hinter der sich die Menschen in unserem Land mit voller Überzeugung versammeln können." Eine Totalwende also nach dem dritten WM-Desaster in Serie, zu der Per Mertesacker ab 1. Januar 2027 als Geschäftsführer Sport beitragen soll.

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Klopp beginnt Mitte August "Er war von Anfang an unsere Wunschlösung, da waren wir uns im Verband einig", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit einem breiten Lächeln am Frankfurter Campus bei der Präsentation von Klopp. "Wir waren davon überzeugt: Er ist die beste Lösung. Er ist ein großartiger Motivator, jemand, der Mannschaften und Spieler besser macht." Klopp tritt sein Amt am 15. August an, der DFB ließ sich sein Engagement bis 2030 schon vorab eine Million Euro kosten - diese "Zuwendung" (Neuendorf) an die Red-Bull-Stiftung "Wings for Life" war nötig, um den "Head of Global Soccer" dort abzulösen. Außerdem wird die Nationalmannschaft in den kommenden vier Jahren drei Länderspiele in Leipzig bestreiten. Klopps DFB-Team: BVB-Legende und "Mia san mia"-Erfinder "Er ist für diese Position wie geschaffen", sagte DFB-Vize Hans-Joachim Watzke, der Klopp auf dem Podium wie Neuendorf flankierte. 14 Kameras zeichneten auf, was das Trio zu sagen hatte.

Wen bringt Klopp in seinem Team mit? "Rettet Klopp Fußball-Deutschland?", fragte das "ZDF" in einer Sondersendung und gab damit die Fallhöhe vor. Klopp soll nicht bloß "The Normal One" sein, als der er sich einst in Liverpool vorgestellt hatte, sondern "The Perfect One". Mindestens! Und: Bundestrainer allein reicht nicht mehr, er soll ran an die Strukturen, eine schöne neue Fußballwelt gestalten. Zeit, dass sich was dreht. Wie umfassend der Neuaufbau ausfallen soll, zeigten die weiteren Personalien: Mertesacker, Weltmeister 2014 und langjähriger Leiter der Akademie des FC Arsenal, übernimmt als Geschäftsführer von Andreas Rettig. Peter Krawietz und Pepijn Lijnders, über Jahre an Klopps Seite, assistieren ihm auch beim DFB, dazu der Ex-Nationalspieler Sven Bender. Und auch seinen Berater Marc Kosicke bringt er mit, als Stratege für eine bessere Außendarstellung der Nationalelf. In deren engstem Kreis bleibt Sportdirektor Rudi Völler im Amt.

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Viele Aufgaben liegen vor Klopp Klopp startet mit dem Nations-League-Spiel beim Erzrivalen Niederlande am 24. September und riesigen Vorschusslorbeeren. "Jürgen liebt Deutschland", sagte Watzke, "wir greifen ins höchste Regal." Für Klopps langjährigen Weggefährten Michael Zorc ist er "das Beste, was Fußball-Deutschland jetzt passieren kann". Über-Experte Lothar Matthäus verglich den neuen Messias sogar schon mit dem "Kaiser" Beckenbauer. Klopp sei "normal - und trotzdem ganz besonders". Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, schwärmte vom weltgewandten "Menschenfänger". Seine Aufgabenliste erscheint endlos lang: Wer aus dem krachend gescheiterten WM-Kader hat noch eine Zukunft? Bleibt Joshua Kimmich Kapitän? Wer steht im Tor? Wo verbergen sich unentdeckte Juwelen? Wie soll die Taktik aussehen? Und über die Nationalmannschaft hinaus: Wie ist der deutsche Fußball zukunftsfähig aufzustellen? Wie lässt sich die riesige Lücke zu Spanien und der weiteren Weltspitze schließen?