PSG: Bayern-Gegner verliert gegen Olympique Lyon - Sorgen um Vitinha

Bayern Münchens Halbfinal-Gegner in der Champions League verliert in der heimischen Ligue 1 im Spitzenspiel gegen Olympique Lyon mit 1:2 (0:2) - und sorgt sich um Vitinha.

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat in der Ligue 1 gepatzt. Der Halbfinal-Gegner des FC Bayern München in der Champions League verlor am Sonntagabend zu Hause mit 1:2 (0:2) gegen Olympique Lyon.

Real Madrids Leihspieler Endrick (6.) und Afonso Moreira (18.) trafen früh für die Gäste aus Lyon. Für PSG konnte der Georgier Khvicha Kvaratskhelia in der vierten Minute der Nachspielzeit nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Zudem vergaben die Gastgeber in der 33. Minute durch den Portugiesen Goncalo Ramos einen Elfmeter.

Durch die Niederlage schmolz der Vorsprung auf Verfolger RC Lens (62 Punkte) auf einen Zähler. Allerdings hat PSG ein Spiel weniger bestritten.