ran Fußball Bundesliga FC Bayern: So feiert das Team den Titel nach Abpfiff Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 19. April, 22:24 Uhr: Meilensteine für Musiala und Neuer +++ Beim 4:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart hat Bayern-Star Jamal Musiala die Marke von 150 Bundesliga-Einsätzen erreicht. Damit reiht sich der Mittelfeldspieler laut dem Datendienstleister "Opta" mit einem Alter von 23 Jahren und 52 Tagen zum Zeitpunkt des 150. Bundesliga-Einsatzes für den Rekordmeister direkt hinter Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein. Dieser war einst mit 23 Jahren und 41 Tagen noch ein wenig jünger. Zudem hat auch FCB-Keeper Manuel Neuer einen Rekord eingestellt. Er zog mit der nun eingefahrenen Meisterschaft mit Thomas Müller gleich. Beide Bayern-Ikonen haben nun 13 Meistertitel in ihrer Vita stehen.

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+++ 19. April, 19:30 Uhr: FC Bayern München sichert sich den 35. Meistertitel +++ Der FC Bayern hat seinen ersten Titel-Matchball eiskalt verwandelt und sich durch ein 4:2 (3:1) gegen den VfB Stuttgart schon am 30. Spieltag der Bundesliga erneut zum deutschen Meister gekürt. Raphael Guerreiro (32.), Nicolas Jackson (33.), Alphonso Davies (37.) und Harry Kane (52.) trafen zum erneuten Titelgewinn des Rekordmeisters - doch bei dem einen soll es in dieser Saison nicht bleiben. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.

+++ 19. April, 10:41 Uhr: Kommt Leao mit Verspätung doch noch zum FC Bayern? +++ Die Zeichen bei Rafael Leao und dem AC Mailand stehen offenbar mehr denn je auf Trennung. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, wollen die Rossoneri den Portugiesen im kommenden Sommer unbedingt loswerden und würden dafür sogar deutlich weniger als ursprünglich geplant für den dribbelstarken Linksaußen verlangen. Heißt: Statt der einst geforderten 80 Millionen Euro soll der italienische Topklub mittlerweile nur noch 50 Millionen Euro haben wollen, um den torgefährlichen, aber als unbequem geltenden Offensivstar loszuwerden. Dieser Preissturz würde die Schar der Interessenten wohl wieder anwachsen lassen. Ob das auch für den FC Bayern gilt, ist allerdings fraglich. Die Münchner sollen den 26-Jährigen, dessen Vertrag in Mailand bis 2028 gilt, zwar im vergangenen Sommer schon im Visier gehabt haben. Doch erstens ist man mit Luis Diaz auf dieser Position sehr gut aufgestellt, und zweitens will Leao wohl am liebsten zum FC Barcelona wechseln. Dessen Präsident Joan Laporta gilt als großer Fan des Flügelspielers. Darüber hinaus sollen die Barca-Verantwortlichen einen guten Draht zu Leaos Berater Jorge Mendes haben.

Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

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+++ 18. April, 20:08 Uhr: Einigung mit Wunschkandidat Gordon gilt wohl als realistisch +++ Der FC Bayern München gibt im Werben um Newcastle-Star Anthony Gordon wohl nicht auf. Wie "Sky" berichtet, sei ein Transfer des Engländers im Sommer wohl durchaus realistisch. Demnach soll eine Einigung der Bayern mit dem Linksaußen kein großes Problem darstellen. Vielmehr sei es eine schwierigere Aufgabe, sich mit dessen Klub Newcastle United auf eine Ablösesumme zu verständigen. Denn neben den Bayern sollen auch der FC Arsenal und FC Liverpool an Gordon interessiert sein, was möglicherweise ein Wettbieten um den 25-Jährigen zur Folge haben könnte. Gordons Vertrag bei den "Magpies" läuft noch bis Sommer 2030.

+++ 18. April, 10:23 Uhr: Christoph Freund reagiert auf Bericht über Differenzen mit Max Eberl +++ Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat überrascht auf einen "kicker"-Bericht reagiert, wonach sich die Differenzen zwischen ihm und Sportvorstand Max Eberl häufen würden. "Das hat mich auch verwundert", sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. "Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Das Ergebnis sehen wir aktuell." Wichtig sei, wie es intern funktioniere, betonte Freund: "Da funktioniert es sehr, sehr gut." Dies gelte auch für die Entwicklung der Mannschaft: "Es besteht eine richtig gute Atmosphäre. Das war unser großes Ziel. Es hat sich alles sehr gut entwickelt. Es macht Spaß zusammenzuarbeiten."

+++ 17. April, 16:33 Uhr: Uli Hoeneß enthüllt: Vincent Kompany wollte Xavi Simons +++ Im vergangenen Sommer gab es lange das Gerücht, dass der FC Bayern an Xavi Simons interessiert war. Im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" verriet Uli Hoeneß jetzt, dass Vincent Kompany den 22-Jährigen explizit haben wollte. Demnach ist der Trainer mit Christoph Freund im Sommer an den Tegernsee gefahren und hatte zu Hoeneß gesagt: "Uli, wir brauchen Xavi Simons." "Ich hatte für das Treffen einen Apfelkuchen auf den Tisch gestellt und geantwortet: 'Vincent, du kannst dir noch ein Stück vom Apfelkuchen nehmen, aber Xavi bekommst du nicht. Wir wollen, dass du die jungen Spieler einsetzt‘", erläuterte der Ehrenpräsident, "und genau das hat er dann auch getan." Schlussendlich wechselte der niederländische Mittelfeldspieler zu Tottenham Hotspur und der FC Bayern entschied sich für Luis Diaz als teuren Offensivzugang. Durch die Nicht-Verpflichtung von Simons wurde zudem der Weg für Lennart Karl frei, ein fester Bestandteil des Kaders des Rekordmeisters zu werden.

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+++ 15. April, 14:45 Uhr: FC Bayern wohl an Niederländer als Kane-Ersatz dran +++ Der FC Bayern beschäftigt sich wohl mit mehreren Stars aus der Premier League. So werde neben Anthony Gordon (siehe Eintrag 13. April, 18:15 Uhr) offenbar auch ein Backup für Star-Stürmer Harry Kane beobachtet. Nach Informationen der englischen Zeitung "The Independent" beschäftigt sich der Rekordmeister wohl mit Brian Brobbey. Der 24-Jährige sorgt bei Aufsteiger AFC Sunderland derzeit für Furore. Der niederländische Nationalspieler hat in 25 Liga-Spielen sechs Tore und einen Assists erzielt. Demnach ist Brobbey besonders wegen seiner Laufwege und seiner physischen Präsenz gefragt. Der Angreifer wechselte im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro plus Boni von Ajax Amsterdam auf die Insel und steht noch bis 2029 unter Vertrag. Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Champions-League-Halbfinale im TV, Stream und Ticker

+++ 13. April, 18:15 Uhr: Rekordmeister erwägt wohl Verpflichtung von Newcastle-Star Anthony Gordon +++ Der FC Bayern erwägt wohl eine Verpflichtung von Newcastle-Star Anthony Gordon. Laut "Sky" soll der 25-Jährige der Wunschkandidat des Rekordmeisters für die linke Außenbahn sein. Dort wäre Gordon als Konkurrent für Luis Diaz eingeplant. Gespräche sollen dem Bericht nach sogar schon stattgefunden haben zwischen den Münchnern und Gordon. Allerdings gibt es wohl noch keinen offiziellen Kontakt zwischen den beiden Vereinen, zumal Newcastle Gordon unbedingt halten wolle. Dessen Vertrag bei den Magpies läuft noch bis zum Sommer 2030. Dennoch soll Gordon dem Bericht nach schon für 60 Millionen Euro Ablöse zu haben sein. Trotz der eher enttäuschenden Saison von Newcastle blühte Gordon vor allem in der Champions League auf. Bei zwölf Einsätzen steuerte er zehn Treffer und zwei Vorlagen bei. Zudem traf der Linksaußen auch in der Premier League sechs Mal bei 26 Einsätzen. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions-League-Knaller heute live im TV, Stream und Ticker

+++ 13. April, 13:20 Uhr: Bayern offen für Davies-Verkauf? +++ Eigentlich schien die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern mit seiner Vertragsverlängerung bis 2030 geklärt. Nun aber berichtet der "kicker", dass der Kanadier beim Rekordmeister mehr und mehr in den Fokus rückt. Demnach wird die Personalie Ende Mai, wenn der Aufsichtsrat wieder turnusmäßig tagt, ausführlich besprochen. So wollen die Bosse offenbar eine grunsätzliche Entscheidung darüber treffen, wie es mittelfristig auf der linken Abwehrseite weitergeht. In den zurückliegenden Wochen hatte es bereits Meldungen gegeben, dass Davies in München nicht mehr unantastbar ist. 2025 hatte der FCB nach zähen Verhandlungen die Vertragsverlängerung mit ihm verkündet. Nach einem Kreuzbandriss in einem Länderspiel ist der 25-Jährige allerdings noch auf der Suche nach seiner einstigen Topform, kam in der laufenden Saison noch nicht auf allzu viele Einsätze. Dazu kommt: Sein Markwert ist deutlich gesunken, liegt aktuell nur noch bei rund 45 Millionen Euro. Einfach verkaufen können die Münchner den Kanadier aber nicht, gehört er inzwischen doch zu den Topverdienern im Kader. Rund 15 Millionen jährlich plus Bonuszahlungen dürften viele Interessenten abschrecken. Dem Bericht zufolge sollen die Bayern gesprächsbereit sein, sollte ein passendes Angebot eingehen. Auch interessant: FC Bayern München vs. Real Madrid: Es gibt noch Tickets - doch so viel müssen die Fans blechen

+++ 13. April, 07:30 Uhr: Bayern München will Top-Talent Bara Sapoko Ndiaye offenbar fest verpflichten Beim FC Bayern München bahnt sich offenbar eine langfristige Zusammenarbeit mit Bara Sapoko Ndiaye an. Nach Informationen der "Abendzeitung" wollen die Verantwortlichen den aktuell ausgeliehenen Nachwuchsspieler im Sommer fest verpflichten. Der 18-Jährige steht derzeit bei den Gambinos Stars Africa, einem Partnerverein der Red & Gold Academy, unter Vertrag und spielt bislang nur auf Leihbasis in München. Seinen ersten Einsatz im Profiteam feierte Ndiaye am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli, als ihn Trainer Vincent Kompany erstmals ins Spiel brachte. "Er hat seine Sache super gemacht", lobte danach Mitspieler Leon Goretzka. "Man hat gesehen, dass er ein super Talent ist, zudem ist er ein super Kerl und ganz dankbar. Das ist schln zu sehen"

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