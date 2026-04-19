ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans nach Meisterschaft getrollt! "Stimmung, wie in Wolfsburg" Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Mit der Rückendeckung von Uli Hoeneß und Co. ist Vincent Kompany im zweiten Jahr beim FC Bayern konsequent seinen Weg gegangen und knüpft menschlich wie sportlich an seinen großen Vorgänger an. Ein Kommentar.

Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Der FC Bayern hat die Pflicht mit Bravour erfüllt. Die 35. deutsche Meisterschaft ist eine unter vielen in der voll besetzten Vitrine an der Säbener Straße. Bayern-Noten: Musiala überzeugt als Gnabry-Ersatz Trotzdem glänzt sie etwas heller, gerade im Vergleich mit manch Rumpeltiteln der Vorjahre wie dem 2024 unter Thomas Tuchel. Denn sein Nachfolger Vincent Kompany, als gefühlte Verlegenheitslösung nach zahlreichen Absagen und als Absteiger aus der Premier League gekommen, hat spätestens in seinem zweiten Jahr als Chefcoach voll und ganz überzeugt.

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FC Bayern: Kompany überzeugt mit der "ruhigen Art und Weise" Nachdem es im ersten Jahr trotz des Bundesliga-Titels nach dem frühen Aus im DFB-Pokal und dem Viertelfinal-K.o. in der Champions League noch berechtigte Kritik an dessen taktischem Ansatz und einigen Personalentscheidungen gab, findet man nach dieser Spielzeit kaum ein Haar in der Suppe. "Er ist ein Glücksfall", sagte Präsident Herbert Hainer nach dem 4:2 am Sonntag gegen den VfB Stuttgart, durch den der FCB schon vier Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen ist: "Außerdem tut er dem Verein durch seine ruhige Art und Weise sehr gut." Dem werden weder Fans noch Spieler oder die weitere Führungsebene beim Rekordmeister widersprechen. Denn Kompany hat nahezu alles richtig gemacht.

FC Bayern: Kompany als Gegenbeispiel seiner Vorgänger Auch im Umgang mit den Medien, denen er - zu deren Leidwesen und ganz im Gegensatz zu den sehr gesprächigen Tuchel und Julian Nagelsmann - äußerst selten Futter gibt und im Zweifel lieber höflich-nichtssagend bleibt. Was natürlich auch bei Vorstand und Aufsichtsrat des einstigen "FC Hollywood" für Begeisterung sorgt, da Meinungsverschiedenheiten zwischen Trainer und Führung weit häufiger als früher hinter verschlossenen Türen bleiben. Meist ist es nur noch Uli Hoeneß, der bei seinen öffentlichen Auftritten mit reichlich Verspätung einen Blick durchs Schlüsselloch erlaubt. Da bestätigte der nach wie vor mächtigste Bayern-Boss nun, dass Kompany ebenso wie Max Eberl ihn vor der Saison vehement um millionenschwere Einkäufe wie Xavi Simons bat. Nummer 35: FC Bayern kürt sich erneut zum Meister

FC Bayern: Kompany hat Rückendeckung der Führungsetage Doch der Aufsichtsrat stellte sich mit Blick auf das deutlich geschrumpfte Festgeldkonto quer, nahm aber Kompany gleichzeitig dessen größte Sorge. Der Belgier hatte nämlich im ersten Jahr zu lange auf seine Stammelf gesetzt und fast gar nicht rotiert, so dass in der entscheidenden Saisonphase gleich mehrere Leistungsträger der Überlastung Tribut zollen mussten und ausfielen. Hauptgrund dafür war Kompanys Angst, er würde schnell seinen Job wieder verlieren, wenn er Topspieler zur Schonung auf die Bank setzt und stattdessen Nachrückern und Talenten eine Chance gibt - und dann die Ergebnisse zu wünschen übrig lassen. Stattdessen erhielt der Coach das Vertrauen von oben, das auch in der frühzeitigen Vertragsverlängerung im Oktober öffentlich dokumentiert wurde, und Rückendeckung für seinen Weg.

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FC Bayern: Kompany hat die richtige Balance gefunden Und Kompany hat zumindest bis jetzt seinen Auftrag voll und ganz erfüllt: Er hat eine internationale Spitzenmannschaft gebaut, die in der heimischen Liga konkurrenzlos ist. Gleichzeitig hat er den Stars durch eine permanente Rotation wie zu Zeiten von Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes immer wieder die nötigen Pausen gegeben, damit vielen verheißungsvollen Nachwuchskräften zum Profi-Debüt verholfen - und in Lennart Karl einen Rohdiamanten zum Nationalspieler gemacht. Zudem knüpft er sowohl menschlich mit seiner empathischen Art als auch sportlich an seine großen Vorgänger an. Kompanys taktischer Ansatz des dominanten Pressings und des spektakulären Offensivfußballs, der in der Bundesliga schon jetzt zu einem neuen Torrekord geführt hat, ist ähnlich ansehnlich wie unter seinem Mentor Pep Guardiola.

FC Bayern: Erfolgreiche Saison nur mit Triple? Auch ohne den schmerzlichen Ausfall von Serge Gnabry geht der FC Bayern daher bestens gerüstet in den Kampf ums Triple. Am Mittwoch im Pokal bei Bayer Leverkusen und danach im Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain wird sich dann zeigen, ob Kompanys Arbeit mit dem Double oder gar dem Triple belohnt wird. Doch auch wenn weitere Titel ausbleiben sollen, kann diese Saison dank des Bessermachers auf der Bank schon jetzt als Erfolg verbucht werden.

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