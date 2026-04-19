FC Bayern: Stimmen nach dem Meistertitel - Joshua Kimmich: "Wir waren sehr, sehr konstant"

ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans nach Meisterschaft getrollt! "Stimmung, wie in Wolfsburg" Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat schon am 30. Spieltag durch einen 4:2-Sieg gegen Stuttgart den Meistertitel vorzeitig eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Schon ein Remis hätte dem FC Bayern München am 30. Spieltag durch die Niederlage von Borussia Dortmund genügt, um vorzeitig die 35. Meisterschaft klarzumachen. Doch die Bayern der Saison 2025/26 begnügen sich eben nicht mit einem Remis, sondern schlugen den VfB Stuttgart im Südgipfel letztlich souverän mit 4:2. Bayern-Noten: Musiala überzeugt als Gnabry-Ersatz Damit hat der Rekordmeister vier Spieltage vor dem Saisonende einen uneinholbaren Vorsprung von 15 Punkten. Entsprechend feierten die Akteure des Rekordmeisters den ersten von drei möglichen Titeln in der laufenden Saison. ran zeigt die Stimmen zum Spiel und dem Meistertitel des FC Bayern. (Quelle: "DAZN")

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Es war jetzt bisher nicht eine Saison mit Ups und Downs, sondern wir waren sehr, sehr konstant. Das ist uns in der Form nicht so oft gelungen in den letzten elf Jahren, auch wenn wir da zehnmal die Meisterschaft geholt haben. Aber so konstant und so souverän wie in diesem Jahr haben wir sie selten gewonnen. Deswegen sind wir auch sehr, sehr stolz drauf." Jamal Musiala (FC Bayern): "Das ist ein großartiges Gefühl. Wir haben Spiel für Spiel gezeigt, dass wir immer mit der gleichen Mentalität und dem gleichen Hunger in die Spiele gehen."

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Vincent Kompany (Trainer FC Bayern): "Diese Momente kosten viel Arbeit. Das fängt nicht erst in dieser Saison an, das fängt schon vor vielen Jahren an. Und dann irgendwann kommst du dahin und dann musst du das genießen. Das kostet viel Arbeit, aber dann musst du es auch genießen, wenn es kommt." Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Da kann es ja gar keine zwei Meinungen geben, sie sind der absolut verdiente deutsche Meister, aber auch in der ganzen Art und Weise, wie sie auftreten, komplett als Team, als Trainerteam, als Klub. Das verdient höchste Anerkennung, ist ein sehr guter Repräsentant für den deutschen Fußball und deswegen muss man jetzt einfach mal gratulieren, auch wenn man hier heute verloren hat." Karl-Heinz Rummenigge: "Ich gratuliere der Mannschaft und dem gesamten Trainerstab mit Vincent Kompany an der Spitze sehr herzlich zur 35. Meisterschaft des FC Bayern. Dieser Titel ist absolut verdient und von ganz besonderem Format. Für mich ist die Meisterschaft immer der ehrlichste Titel, weil sich über die lange Strecke Qualität, Konstanz und Teamspirit durchsetzen und Glück oder Pech keine entscheidende Rolle spielen. Diese tolle Mannschaft hat in jeder Beziehung eine außergewöhnliche Bundesliga-Saison gespielt, sie hat großartigen Fußball geboten, die Fans verzaubert, einen neuen Tor-Rekord aufgestellt, aber auch defensive Stabilität gezeigt. Sie vermittelt Spaß am Fußball und münzt diesen auch in Erfolg um. Ein besonderer Verdienst gebührt Vincent Kompany, der einen herausragenden Job macht."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Gratulation an den FC Bayern München - an die Mannschaft, ihre Fans und den gesamten Verein mit Präsident Herbert Hainer an der Spitze - zum vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dieser Titel ist Ausdruck einer über die gesamte Saison hinweg beeindruckenden Konstanz und Dominanz: Die Bayern haben vom ersten Spieltag an die Tabelle angeführt. Das Auftreten der Mannschaft - auf und neben dem Platz - war abermals beste Werbung für die Bundesliga. Die Bayern haben vor allem mit ihrer Offensive begeistert und ihren eigenen mehr als ein halbes Jahrhundert bestehenden Torrekord übertroffen. Darüber hinaus vertritt der FC Bayern den deutschen Fußball auch international auf herausragende Weise. Das hilft unserem Sport ganz ungemein - im ganzen Land." Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München! Vincent Kompany ist es in beeindruckender Weise gelungen, eine Mannschaft zu formen, die den Titel nicht nur souverän, sondern mit einer herausragenden Teamleistung auch noch spektakulär gewonnen hat. Mehr als 100 Tore in einer Saison sind eine außergewöhnliche Marke. Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor. Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend."

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