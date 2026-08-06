Fußball
Lionel Messi knackt Torrekord: Doppelpack im Leagues Cup
Veröffentlicht:von SID / ran.de
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FIFA stärkt Infantino den Rücken
Videoclip • 01:01 Min • Ab 12
Lionel Messi erzielte beim 4:2 (4:1) von Inter Miami gegen den mexikanischen Klub Atlético San Luis im nordamerikanischen Leagues Cup zwei Treffer. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze des Wettbewerbs.
Zum Auftakt der Gruppenphase der diesjährigen Ausgabe schraubte der Offensivstar seine Ausbeute auf insgesamt 14 Tore in dem Turnier zwischen Vereinen der nordamerikanischen MLS und der mexikanischen Liga MX.
Messi erzielte zunächst den Ausgleich zum 1:1 (11.), kurz vor der Pause traf er zum 3:1 (44.). Der 39-Jährige hatte das Turnier 2023 kurz nach seinem Wechsel in die USA mit Inter gewonnen.
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Erster Startelfeinsatz nach WM-Aus für Messi
Für den Weltmeister von 2022 war es der erste Startelfeinsatz nach der bitteren Finalniederlage bei der WM nach Verlängerung gegen Spanien.
Zum Start in die neue Saison knüpfte der Argentinier mit einem weiteren Rekord aber sofort wieder an seine starken Leistungen an.
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