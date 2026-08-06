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Premier League: Newcastle-Coach Matthias Jaissle stellt Rekord auf
Aktualisiert:von SID / ran.de
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Nach der Ernennung von Matthias Jaissle zum neuen Coach von Newscastle United werden zur kommenden Saison in der Premier League gleich vier deutsche Trainer an der Seitenlinie stehen. Das ist aber nicht die einzige Bestmarke.
Mit Matthias Jaissle bei Newcastle United sind es nun vier: Jeder fünfte Klub in der Premier League wird zum Beginn der neuen Spielzeit von einem deutschen Teammanager geführt. Das ist Rekord.
Ebenfalls ein Rekord ist, dass neun der 20 Vereine in der Sommerpause auf ihrer Schlüsselposition gewechselt haben.
Die bisherige Bestmarke in Englands höchster Fußball-Spielklasse stammte aus der Saison 2016/17, als acht Klubs wechselten - unter anderem begann damals die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City, die nun endete.
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Alonso & Co.: Fünf Spanier in der Premier League
Sein Nachfolger Enzo Maresca (Italien) stammt wie 16 weitere seiner Kollegen nicht aus England. Die größten Kontingente stellen Spanien mit fünf Trainern (Mikel Arteta/FC Arsenal, Xabi Alonso/FC Chelsea, Unai Emery/Aston Villa, Andoni Iraola/FC Liverpool und Álvaro Arbeloa/FC Fulham) vor Deutschland mit vier (Jaissle, Fabian Hürzeler/Brighton & Hove Albion, Marco Rose/AFC Bournemouth und Daniel Farke/Leeds United).
Engländer sind die früheren Nationalspieler Michal Carrick (Manchester United) und Frank Lampard (Coventry City) sowie Gary O'Neil auf der Bank von Ipswich Town.
Deutsche Trainer haben lange gebraucht, um im Mutterland des Fußballs eine Chance zu bekommen. Der erste war Felix Magath als "Feuerwehrmann" Anfang 2014 beim FC Fulham, durch die Erfolge von Jürgen Klopp in Liverpool (2015 bis 2024) setzte sich eine Bewegung in Gang.
Jaissle (38) ist nun der insgesamt zehnte deutsche Boss - und der gebürtige Schwabe schwärmte: "Die Premier League an sich ist schon etwas Besonderes, oder? Und dann zu diesem Verein zu wechseln - das ist noch einmal etwas ganz Besonderes."
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Jaissle in Newcastle Nachfolger von Eddie Howe
Der Klub aus der englischen Premier League gab am Mittwochabend die lange erwartete Verpflichtung von Jaissle bekannt. Zur Vertragsdauer machten die Magpies keine Angabe. Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Eddie Howe an.
"Matthias ist einer der spannendsten und angesehensten jungen Trainer im Fußball", sagte Newcastles CEO David Hopkinson über den Deutschen, der mit dem saudischen Klub Al-Ahli zweimal in Folge die asiatische Champions League gewonnen hatte:
"Er verfügt über alle Eigenschaften, nach denen wir gesucht haben. Seine Erfolgsbilanz, seine Führungsqualitäten und sein unermüdlicher Drang zur Verbesserung machen ihn zu einer idealen Besetzung für Newcastle United."
Jaissle erklärte: "Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf. Die Ambitionen des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten machten dieses Angebot unglaublich attraktiv."
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