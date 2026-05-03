ran Fußball Bundesliga FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass Videoclip • 04:50 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Pokalsieg mit Gornik Zabrze liebäugelt Ex-Weltmeister Lukas Podolski mit einer Fortsetzungen seiner aktiven Karriere.

Der nimmermüde Lukas Podolski reckte den mächtigen Silberpokal in den Himmel von Warschau, unter seinen Trikotbündchen blitzten die Oberarm-Tattoos hervor, die seine Lebensgeschichte in zwei Bildern erzählen: das Wappen der Stadt Köln und der WM-Pokal. Im Spätherbst seiner Karriere hat Podolski nun eine weitere Mission erfüllt. Nach fünf Jahren bei Gornik Zabrze hat der Weltmeister von 2014 mit seinem polnischen Herzensklub einen lang ersehnten Titel gefeiert. Regionalliga Nordost: Stadionsprecher des FC Eilenburg verstirbt nach Zusammenbruch Mit 2:0 siegte der schlesische Klub am Samstag im Pokalfinale gegen den Ekstraklasa- und Lokalrivalen Rakow Czestochowa. Für Podolski, der in einem Monat 41 Jahre alt wird und dessen Vertrag ausläuft, also der perfekte Moment für den Abschied. Oder doch nicht?

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Podolski: "Dieser Europacup ist verlockend" "Der Plan war, dass dies die letzte Saison sein sollte, denn ich weiß, wie viel mich das kostet und wie viel es meine Familie kostet, die oft in den Hintergrund rückt", sagte Podolski - und stieß dann doch eine Hintertür auf: "Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, denn dieser Europacup ist verlockend." Ein weiteres Jahr dranzuhängen, wäre typisch für Podolski, der - verschiedener Aktivitäten als Geschäftsmann zum Trotz - vom Fußballspielen einfach nicht genug bekommt. Vor 23 Jahren debütierte er für den 1. FC Köln in der Bundesliga, stieg mit linker Klebe und lockerem Mundwerk rasant zum Liebling der Fußballnation auf und zog in die Welt hinaus.

Erster Pokalsieg für Zabrze seit 1972 Mit Gornik gewann der 130-malige deutsche Nationalspieler, geboren im polnischen Gliwice vor den Toren von Zabrze, nun bereits im fünften Land den nationalen Pokal - nach Triumphen mit Bayern München, dem FC Arsenal, Galatasaray Istanbul und Vissel Kobe. Zuletzt war Mittelstürmer Podolski beim Bergmannsklub Zabrze zwar nur noch Joker, auch gegen Rakow wurde er erst Sekunden vor dem Schlusspfiff eingewechselt. Doch diesen Pokalsieg, den ersten für Zabrze seit 1972, sortiert Podolski in seiner Karriere emotional weit oben ein: "All die Menschen werden sich ihr Leben lang daran erinnern. Das ist für mich das Wichtigste."

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