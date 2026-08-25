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Fußball-Finanzen: FC Bayern, Borussia Dortmund und VfB Stuttgart unter den 20 umsatzstärksten Klubs
Aktualisiert:von SID
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FC Bayern: Karriereende? Manuel Neuer wird deutlich
Videoclip • 01:56 Min
Der FC Bayern München hat in der Saison 2024/25 den dritthöchsten Umsatz aller Fußballklubs weltweit verzeichnet. Auch zwei weitere Bundesligisten stehen in den Top 20.
Das zeigt eine Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens "Deloitte", bei der Transfererlöse nicht berücksichtigt werden.
In den weltweiten Top 20 der "Deloitte Football Money League" befinden sich auch Borussia Dortmund (12.) und der VfB Stuttgart (18.).
Der Umsatz des FC Bayern ist laut der Studie um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 860,6 Millionen Euro gestiegen.
Das ist vor allem auf höhere Erlöse aus Medienrechten und höhere kommerzielle Erlöse, etwa aus Sponsorings oder dem Merchandising, zurückzuführen. Mehr Umsatz generierte nur Real Madrid (1,2 Milliarden) und der FC Barcelona (974,8 Millionen).
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VfB Stuttgart legt zu - BVB verzeichnet nur leichten Anstieg
Dortmund kann für die Saison 2024/25 mit drei Prozent nur einen leichten Anstieg auf 531,3 Millionen Euro verzeichnen. Stuttgart springt mit einem Plus von 79 Prozent (296,3 Millionen) erstmals seit 2009/10 unter in die Top 20. Das liegt vor allem an der Teilnahme an der Champions League und dem Pokalsieg 2025.
Auch bei den Frauen liegt der FC Bayern im deutschen Vergleich an der Spitze. Die Bayern-Frauen rangieren mit einem Umsatz von 7,2 Millionen Euro im weltweiten Ranking auf dem neunten, Eintracht Frankfurt mit 4,7 Millionen Euro auf dem elften Platz.
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