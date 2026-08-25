ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Jonathan Tah übt Kritik trotz Sieg: "Unnötig" Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München muss beim Bundesliga-Auftakt wohl gegen den VfB Stuttgart ohne Jamal Musiala auskommen.

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Jamal Musiala fehlte schon gegen Dortmund Musiala war bereits beim 2:1-Sieg gegen Dortmund nicht im Aufgebot. Trainer Vincent Kompany hatte vor dem Supercup erklärt: "Er ist nicht im Kader." Der Klub wollte dem Offensivspieler Zeit geben, sich an Veränderungen seiner Behandlung anzupassen. Bayern startet deshalb ohne seinen Spielmacher in die neue Bundesliga-Saison. Einen konkreten Termin für Musialas Rückkehr gibt es bislang nicht. Angeblich sei ein Comeback aber in absehbarer Zeit möglich. Vielleicht sogar schon am zweiten Spieltag. Da spielt der FC Bayern auswärts beim FC Schalke 04.

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FC Bayern München geht bei Jamal Musiala kein Risiko ein Musiala war in der Vorbereitung zweimal ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen. Die Vorfälle ereigneten sich in den Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim. Anschließend machte Musiala seine gesundheitliche Situation selbst öffentlich. Bei ihm wurden nach eigener Aussage "kurzzeitig auftretende und gut behandelbare Absencen" aufgrund einer neurologischen Dysfunktion festgestellt. Er betonte zugleich, dass er medizinisch eng betreut werde. Kompany führte die beiden Vorfälle zuletzt auf Anpassungen bei Musialas Behandlung zurück. Der Trainer machte deutlich, dass die Situation beim FC Bayern bekannt ist und medizinisch begleitet wird. Auch Sportvorstand Max Eberl bestätigte, dass der Klub schon seit der vergangenen Saison über die Erkrankung informiert ist. Musiala selbst blickt positiv auf seine Rückkehr. Nach Bekanntwerden der Diagnose schrieb er, er bekomme "die beste medizinische Betreuung" und sei "sehr optimistisch". Wann er wieder für Bayern auf dem Platz steht, entscheidet sich nach dem weiteren Verlauf.

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