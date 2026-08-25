ran Fußball Bundesliga Supercup: Kovač trotz Niederlage mit Leistung des BVB zufrieden Videoclip • 04:00 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Einen Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Eröffnungsspiel Bundesliga: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kicker live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: SC Verl - Fortuna Köln live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 18:30 • Fussball Sportschau live im Stream Verfügbar auf Joyn 87 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 23:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio live im Stream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 31.08. 18:00 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 02.09. 20:15 • Fussball 1. Pokal-Runde: VfL Osnabrück - FC Bayern live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga: SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 05.09. 14:00 • Fussball 3. Liga live: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 07.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga live: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 14.09. 17:55 • Fussball Frauen-Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ 25. August, 11:00 Uhr: Muss der BVB um Wunschtransfers bangen? Eigentlich sah es beim möglichen Wechsel von Barca-Talent Hector Fort zu Borussia Dortmund gut aus. Laut Transferinsidern aus Spanien könnten die Dortmunder aber nun Konkurrenz bekommen. Demnach soll Real Sociedad einen weiteren Anlauf im Werben um den Rechtsverteidiger gestartet haben. Die Spanier baggern seit einigen Wochen an dem 20-Jährigen. Zwar soll Fort dem Klub bereits eine Absage erteilt haben, aufgeben wollen die Basken aber wohl nicht. Der BVB soll weiter der Favorit auf eine Verpflichtung Forts sein, allerdings sollen sich die Verhandlungen mit dem FC Barcelona noch hinziehen.

+++ 24. August, 12:23 Uhr: Gehalt schreckte Barca wohl im Werben um Guirassy ab +++ Während Borussia Dortmund im Werben um Barca-Talent Hector Fort laut "Mundo Deportivo" vorankommen soll und nun um die Ablöse gefeilscht werde, braucht sich der Bundesligist wohl darüber hinaus keine Gedanken mehr zu machen, dass man Stürmer-Star Serhou Guirassy an die Katalanen verlieren könnte. Wie die "Bild" berichtet, soll Guirassy zwar bei Barca tatsächlich als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski ein Thema gewesen sein, diese Idee habe der Klub von Coach Hansi Flick mittlerweile aber wohl schon wieder verworfen. Grund dafür soll das hohe Gehalt des Stürmers beim BVB sein, welches sich angeblich auf zehn Millionen Euro beläuft. Deshalb haben sich die finanziell angeschlagenen Spanier dem Bericht nach von der Idee verabschiedet, Guirassy zu verpflichten. Guirassy hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2028, in seinem Kontrakt soll es für ausgewählte Klubs festgelegte Ausstiegsklauseln geben.

+++ 24. August, 7:53 Uhr: Bensebaini nach Supercup-Pleite im Krankenhaus +++ Sorgen um Ramy Bensebaini. Der Verteidiger des BVB musste nach der 1:2-Niederlage im Franz Beckenbauer Supercup gegen den FC Bayern ins Krankenhaus. Wie die "Bild" berichtet, erlitt der Algerier aber "nur" eine Rippenprellung. Wie lange er damit ausfällt, bleibt abzuwarten. Ein Einsatz gegen den HSV am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) zum Bundesliga-Auftakt dürfte aber nicht ausgeschlossen sein. Bensebaini erlitt während des Franz Beckenbauer Supercups einen Zusammenprall mit Teamkollege Waldemar Anton und spielte anschließend unter Schmerzen. Kurz vor Ende stieg der Abwehrspieler zu hart gegen Bayerns Ismael Saibari ein und sah dafür die Rote Karte. Für die Bundesliga wird er allerdings nicht gesperrt, sondern für den DFB-Pokal. Für Niko Kovac ist die Situation in der Defensive mal wieder angespannt. Neben Bensebaini fällt auch Abwehrchef Nico Schlotterbeck weiterhin aus. Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Zandvoort sagte Schlotterbeck am Wochenende als Gast des Audi-Teams: "Es ist einfach eine langwierige Geschichte."

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+++ 23. August, 18:09 Uhr: Dortmund intensiviert wohl Bemühungen um Hector Fort +++ Borussia Dortmund steht laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" kurz davor, Barcelonas Abwehrtalent Hector Fort zu verpflichten. Demnach soll der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger ein Angebot des Bundesligisten bereits abgesegnet haben, nun reisten die BVB-Verantwortlichen offenbar nach Barcelona, um eine Einigung mit den Katalanen zu erzielen. Fort hat bei Barca noch einen Vertrag bis 2029, ist aber sportlich aktuell unter Coach Hansi Flick mit eher bescheidener Perspektive. Dem Bericht nach soll er im internen Konkurrenzkampf mit Xavi Espart den Kürzeren gezogen haben. Deshalb sei Fort auch offen für einen Wechsel zum BVB. Barcelona soll für Fort eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro fordern. Alternativ wäre wohl ein Deal im Bereich von zehn Millionen Euro möglich, allerdings soll Barca dann zusätzlich eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung erhalten, ebenso eine Rückkaufoption.

+++ 21. August, 7:40 Uhr: Geplante Leihe? BVB erkundigt sich wohl nach DFB-Star +++ Borussia Dortmund hat sich in Person von Sportdirektor Ole Books rechter Hand David Blacha offenbar bei Newcastle United erkundigt, ob eine Leihe von Nick Woltemade möglich wäre. Das berichtet "Sky". Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass Fabio Silva, der vergangenen Sommer erst für 22,5 Millionen Euro aus der Premier League zum BVB kam, den Verein in dieser Transferperiode wieder verlassen würde. Dem Bericht nach wäre der Klub "nicht abgeneigt, wenn ein Angebot in Richtung 20 Millionen Euro reinflattert". Der Portugiese enttäuschte vergangene Saison mit drei Toren in 39 Spielen. Sollte er den Klub noch verlassen, würden die Verantwortlichen ihre Bemühungen um Woltemade offenbar noch mal intensivieren. Aktuell handle es sich lediglich um eine "Vorfühlen" bei Newcastle. Zuletzt hieß es immer wieder, dass der DFB-Stürmer keine wichtige Rolle mehr in der Planung des Vereins spielen würde. Woltemade wechselte erst im Sommer 2025 für 75 Millionen Euro zu den "Magpies", nach einem ordentlichen Start ließen seine Tore und Einsätze in der Rückrunde aber zunehmend nach. Wettbewerbsübergreifend traf er in 51 Spielen elfmal und bereitete fünf weitere Treffer vor. Auch interessant: Nicht BVB oder RB Leipzig - Hammer um Star vom 1. FC Köln perfekt

+++ 20. August, 15:45 Uhr: Trotz gescheitertem Medizincheck - Asllani weiterhin eine Option +++ Der BVB soll Fisnik Asllani laut Informationen der "BILD" weiterhin als mögliche Verstärkung in diesem Sommer in Betracht ziehen. Daran habe auch der zuletzt am Medizincheck gescheiterte Transfer zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig nichts geändert. Auch Asllani selbst soll offen für einen möglichen Wechsel nach Dortmund sein. Ein Transfer könnte besonders an Fahrt aufnehmen, wenn es zu Abgängen in der BVB-Offensive kommt. So zeigt Betis Sevilla derzeit starkes Interesse an Fabio Silva. Bei einem Abgang wäre Serhou Guirassy der einzige namhafte Stürmer im Dortmunder Kader, der ebenfalls immer wieder mit Gerüchten um einen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird. Langfristig gesehen könnte Asllani die Nachfolge von Guirassy antreten. Besonders Sportdirektor Ole Books schätzt Asllanis Qualitäten sehr und kennt diesen noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in Elversberg. Die BVB-Bosse sehen in Asllani außerdem viel Potential, seinen Marktwert in den kommenden Jahren zu steigern. Derzeit rechnet man in Hoffenheim allerdings mit einem Verbleib des 24-jährigen Offensivmanns.

+++ 17. August, 23:15 Uhr: Rechtsverteidiger gesucht! Barca-Talent Fort ganz oben auf der Liste +++ Laut "Sky" basteln die Dortmunder weiter an ihrem Kader für die kommende Saison und sollen nun auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger sein. Demnach sollen Hector Fort, Josh Acheampong und Marcus Pedersen als mögliche Kandidaten für die Position gelten. Direkte Gespräche gebe es laut "Sky" bereits mit Fort vom FC Barcelona, der im vergangenen Jahr an Elche ausgeliehen war. Dieser soll von einem Wechsel nach Dortmund nicht abgeneigt sein. Auch Acheampong vom FC Chelsea soll eine Option für hinten rechts sein. Seit 2024 ist der Youngster Teil des Profikaders der "Blues" und absolvierte im vergangenen Jahr 30 Spiele für den englischen Hauptstadtklub. Außerdem soll dem BVB Pedersen vom FC Turin angeboten worden sein. In der Serie A bestritt der 26-Jährige 32 Partien für die Turiner und wäre somit der erfahrenste der drei potentiellen Neuzugänge. Für einen Transfer stehen dem BVB laut Bericht circa zehn Millionen Euro zur Verfügung. Dabei sollen die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben jedoch eine Leihe oder einen kostengünstigeren Transfer bevorzugen. Ein mögliche Neuverpflichtung dürfte auch von weiteren Abgängen der Dortmunder abhängig gemacht werden. So könnte der BVB etwa mit dem Verkauf von Luca Reggiani weitere Einnahmen generieren, der zuletzt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wurde.

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